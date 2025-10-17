Google Fotos: Neue KI-Suche ‚Ask Photos‘ startet nicht für alle Nutzer – Gesichtserkennung ist Voraussetzung

Schon vor längerer Zeit wurde die KI-Bildersuche Ask Google Photos gestartet, die den Nutzern eine ganz neue Form zum Entdecken und Durchforsten des eigenen Fotoarchivs gibt. Das Feature steht noch längst nicht bei allen Nutzern zur Verfügung und jetzt wissen wir vielleicht auch, warum das so ist: Datenschutzbedenken verhindern die breite Verfügbarkeit.



Wir haben euch schon vor einigen Monaten Ask Photos und die Google Fotos Suchfunktion vorgestellt, die derzeit parallel angeboten werden und ganz unterschiedliche Herangehensweisen bieten. Während die klassische Suchfunktion nur nach Bildinhalten sucht, versucht das neue KI-Tool, die Anfrage des Nutzers zu verstehen und nach bestimmten Erlebnissen oder gezeigten Situationen zu suchen. Auch die Darstellung der Ergebnisse ist eine völlig andere.

Bisher steht Ask Photos nur für einen eingeschränkten Kreis von Nutzern zur Verfügung, wobei es sich gar nicht genau auf Regionen oder Nutzergruppen beschränken lässt. Selbst die normalerweise verwöhnten US-Nutzer können das Tool nicht in vollem Umfang oder gar nicht nutzen, denn es gibt offenbar Datenschutzbedenken. Weil die Fotoerkennung natürlich absolut zentral für diese Funktion ist, wird dafür auch die Erkennung und Gruppierung von Gesichtern benötigt.

Ohne Gesichtserkennung kein Ask Photos

Weil die Gesichtserkennung aber schon seit Anbeginn von Google Fotos für Diskussionen sorgt und in einigen Regionen gar nicht angeboten wird (selbst in einigen US-Bundesstaaten), kann auch Ask Photos in diesen Regionen nicht genutzt werden. Das ist eine logische Konsequenz und wird wohl auch dafür sorgen, dass so manche visuelle Gemini-Funktion mittelfristig nicht verwendet werden kann.

Auch in Europa und Deutschland ist die Situation nicht eindeutig. Bis vor einigen Jahren musste die Gesichtserkennung hierzulande über Umwege aktiviert werden, mittlerweile sollte sie für alle Nutzer angeboten werden – aber es gibt noch immer Ausreißer. Wie es daher um Ask Photos im europäischen Raum steht, lässt sich gar nicht so genau sagen. Falls ihr es nicht habt, könnt ihr versuchen es zu aktivieren.

