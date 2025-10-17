Smart Home: Gemini for Home ersetzt Google Assistant – neue LED-Farben für Smart Speaker kommen (Videos)

Google wird in Kürze mit dem Rollout von Gemini for Home für erste Nutzer beginnen, das den alten Google Assistant in den kommenden Monaten auf allen Smart Speakern und Smart Displays ersetzen soll. Jetzt laufen offenbar die Firmware-Vorbereitungen, denn bei vielen Nutzern haben sich recht unerwartet die Farben der LEDs verändert, mit denen die Smart Speaker ihre Bereitschaft signalisieren.



Die Kommunikation mit Smart Speakern verläuft technisch bedingt hauptsächlich verbal, doch die Google-Geräte der Reihen Nest und Google Home haben immerhin LEDs verbaut, die eine Bereitschaft oder aktiven Prozess signalisieren. Diese bestehen in allen Generationen aus vier nebeneinander positioniert LEDs, die in den typischen Google-Farben aufleuchten können. Schon vor einiger Zeit gab es Experimente mit einem Austausch der Farbpalette und jetzt scheint man dies umzusetzen.

Vor einigen Monaten wurden erstmals die Google Assistant-Farben durch Gemini-Farben ersetzt, was sich bei einigen Nutzern in der Testgruppe zeigte. Das ist kaum auffällig und wer nicht genau hinschaut, hat den Testlauf vielleicht gar nicht bemerkt. Bei anderen Geräten wie dem zuletzt erschienen Nest Smart Speaker waren die LEDs hingegen bisher stets in weißer Farbe gehalten, sodass einige Nutzer gar nicht wussten, dass diese LEDs auch andere Farben zeigen können.

Wie ihr in den unten eingebundenen Videos sehen könnt, erscheint jetzt ein sehr kurzer bunter Farbstreifen in den typischen Google-Farben, der sich dann in den Gemini-Farbverlauf verwandelt und nach zwei Sekunden auch schon wieder beendet ist. Diese LED-Animation erscheint beim Aufwecken des Smart Speakers und signalisiert, dass nun gesprochen werden kann. In den folgenden Videos könnt ihr das sehen.









Diese Farben passen gut zum neuen Farbring des kommenden Google Home Speakers. Ob die Umstellung der Farben ein Zeichen für den baldigen Gemini-Rollout ist, der zunächst nur für US-Nutzer in der Beta startet, lässt sich nicht sagen.

