Google Fotos: Versteckte Funktion erweitert eure Fotos – neue KI-Funktion generiert Umgebung (Screenshots)

Die Android-App von Google Fotos hält eine ganze Reihe von KI-Bildbearbeitungen bereit, die an mehreren Stellen zu finden sind. Eine sehr praktische und oftmals auch beeindruckende Funktion findet sich an unerwarteter Stelle und kann damit sicherlich als verstecktes Features bezeichnet werden: Es erweitert Bilder mit generativer KI.



Mit generativer Künstlicher Intelligenz ist es heute von Google Fotos über Gemini bis hin zur Google Websuche und Google Lens möglich, Fotos zu bearbeiten, Objekte zu entfernen oder auch neue hinzuzufügen. Zu den Königsdisziplinen gehört es aber auch, Dinge sichtbar zu machen, die vorher gar nicht abgebildet waren. Das gilt nicht nur für Hintergründe, sondern auch für die Darstellung über den Bildrand hinaus.

Google Fotos bietet allen Pixel-Nutzern und Google One-Abonnenten die Möglichkeit, ein Foto über den abgebildeten Rand hinaus zu erweitern, wobei die KI schlicht und einfach raten muss, wie das Bild am oberen, untern, linken und rechten Rand weitergehen könnte. Dieses gut versteckte Feature ist ein Teil von „Auto-Frame“, das ihr über die Zuschnittfunktionen in der Google Fotos Bildbearbeitung finden könnt.

Wählt ihr das Auto Frame aus, müsst ihr einige Sekunden warten und die Google Fotos-KI wird eine Reihe von Vorschlägen generieren, wobei das erste Bild meist die erweiterte Variante zeigt. Seid ihr mit dem Ausschnitt oder den generierten Rändern nicht zufrieden, könnt ihr diese immer wieder neu erstellen lassen. Tatsächlich unterscheiden sich die Darstellungen immer wieder und können zum Teil völlig unterschiedlich aussehen. Im Rahmen der Möglichkeiten aber dennoch sehr realistisch.

Probiert das einfach einmal aus. Leider bietet Google Fotos noch nicht die Möglichkeit, das Maß festzulegen und die Richtung der Erweiterung auszuwählen. Das dürfte der nächste Schritt des Zuschnitts sein, der dann über den Rand hinausgeht.

