Android Update: Start auf dem Desktop und XR-Brillen, Pixnapping-Attacke, Android 16 und zu lange Updates

Es geht bereits die dritte Android-Woche im Oktober zu Ende, die uns wieder eine ganze Reihe von interessanten Themen gebracht hat, vor allem im Hinblick auf die Android-Zukunft. Google plant den Desktop-Anlauf, steht vor dem Sprung auf XR-Headsets, es gibt eine neue Android-Attacke sowie eine neue Android 16-Version. In unserem wöchentlichen Android Update fassen wir alle aktuellen Entwicklungen noch einmal schnell und übersichtlich zusammen.



In der zu Ende gehenden Woche gab es wieder viele interessante Berichte rund um Android, die in diesem Fall auch etwas negativer Natur sind – etwa durch die neue Pixnapping-Attacke sowie den viel zu lange liegenbleibenden Updates. Aber es gibt auch den Ausblick auf die Zukunft, eine neue Android 16-Version sowie einen App-Tipp von unserer Seite. Die vergangene Woche hielt einiges in der Android-Welt bereit, über das wir natürlich zeitnah informiert haben. Hier findet ihr alle Infos in der Übersicht, für mehr Details bitte auf die jeweiligen Artikel klicken.

Das neue Android Update-System

Google hat das neue Update-System von Android eingeführt, das zwar gut gemeint, aber vielleicht nicht gut gemacht ist. Denn es läuft darauf hinaus, dass selbst die von den Entwicklern gestopften Sicherheitslücken offenbleiben und die Fixes nur einmal pro Quartal in die Verteilung gehen. Informiert euch einmal über das aktuelle Vorgehen.

» Googles neues Update-System sorgt für längere Android-Lücken

Geld verdienen beim Telefonieren

Eine neue Android-App gibt US-Nutzern die Möglichkeit, ihre Telefonate von und für eine KI abhören und auswerten zu lassen. Das wird mit bis zu 18 Dollar pro Stunde vergütet, was ein überraschend hoher Verdienst ist.

» Neue Android-App bezahlt die Nutzer (sehr gut) für das Telefonieren









Samsung zeigt neue Android-Foldables

Samsung zeigt sich derzeit kreativ und hat gleich drei neue Ideen für Foldables, die wir euch im verlinkten Artikel ausführlich vorstellen: Eine Tastatur, eine Smartwatch sowie das Trifold.

» Samsung zeigt neue Android-Foldable-Ideen

Android nimmt Anlauf auf den Desktop

Android steht vor dem Sprung auf den Desktop, den man mit vielen kleineren Projekten derzeit vorantreibt und schon im nächsten Jahr starten will. Selbst das erste Notebook ist schon in den Startlöchern.

» Android nimmt großen Anlauf auf den Desktop – Start 2026

Das ist Googles Android XR-Oberfläche

Ein Samsung-Leak zeigt uns die neue Android XR-Oberfläche, wie sie schon in der nächsten Woche für das kommende Samsung XR-Headset starten soll.

» So sieht die neue Android XR-Oberfläche für VR und AR aus

Android bekommt neuen Theme Manager

Android bekommt einen neuen Theme Manager, mit dem die Verwaltung der gesamten Darstellung vom Wallpaper bis zu den Farben und Icons unter ein Dach kommt.

» Das ist der neue Android Theme Manager

Android scannt jetzt auch Videos nach Nacktbildern

Der Android Nacktfoto-Scanner greift jetzt auch auf Videos zu und kann entsprechende Darstellungen darin erkennen und vor diesen warnen.

» Android ermöglicht Google Messages den Scan nach Nacktbildern in Videos









Pixnapping-Attacke auf Android

Es gibt eine neue Attacke auf alle Android-Smartphones, die auf ein ausgeklügeltes Konzept setzt: Man spioniert die Daten der Nutzer über das Display aus – und zwar Pixel für Pixel. Wir erklären euch, wie das funktioniert.

» Neue Pixnapping-Attacke auf Android startet

Android 16 QPR2 Beta 3 startet

Google hat die Android 16 QPR2 Beta 3 gestartet, die jetzt auf alle Pixel-Smartphones im Beta-Kanal ausgerollt wird. Diese bringt eine Reihe von Verbesserungen, die wir euch im verlinkten Artikel auflisten.

» Google bringt mit Android 16 QPR2 Beta 3 viele Verbesserungen

