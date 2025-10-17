Gemini Update: Große Schritte für Nano Banana, Gemini 3 kommt, Veo 3.1 startet, Smart Home und KI-Kosmetik

Googles KI-Plattform Gemini konnte natürlich auch in dieser Woche wieder einige größere Schritte machen und sowohl das KI-Modell als auch die Apps voranbringen. Es gab eine ganze Reihe von Neuerungen rund um die KI-Bildbearbeitung Nano Banan, Veo 3.1 startet und gilt als Vorbote für Gemini 3.0 und es gibt neue App-Integrationen. Wie gewohnt haben wir euch auch in dieser Woche über alles Wichtige informiert, das wir in unserem Gemini Update noch einmal übersichtlich zusammenfassen.



Es war eine spannende Gemini-Woche, denn es stehen wieder größere Schritte an – vor allem im medialen Bereich. Google hat das neue Veo 3.1 veröffentlicht, mit einer neuen Flow-Version nachgelegt und dürfte schon in Kürze Gemini 3.0 veröffentlichen. Außerdem gibt es neue Nano Banana-Features und Gemini integriert GMail und den Kalender. Außerdem zeigen wir euch den Smart Home-Neustart im Detail und mehr. Im Folgenden findet ihr die gewohnt schnelle Übersicht über die Entwicklungen der letzten sieben Tage. Für mehr Informationen klickt einfach auf die verlinkten Artikel.

Neues bei Gemini Nano Banana

Die KI-Bildbearbeitung Nano Banana wird jetzt in neue Apps integriert, sodass es nicht mehr nur über die Gemini-App zugänglich ist. Auch aus der Google-App heraus sowie in Google Lens können nun Fotos per KI umfangreich bearbeitet werden. Außerdem hilft das Tool nun auch bei den KI-Videos von NotebookLM.

» Gemini Nano Banana kann jetzt mehrere Bilder kombinieren

» Gemini Nano Banana startet in Google-App und Google Lens

» Gemini Nano Banana startet jetzt in den NotebookLM-Videos









Gemini 3.0 kommt

Die dritte Generation von Gemini steht in den Startlöchern. Laut einem Leak soll Gemini 3.0 schon in der nächsten Woche starten und dürfte sehr viele Neuerungen mitbringen.

» Gemini 3.0 ist in den Startlöchern

GMail integriert Google Kalender mit Gemini

GMail kann jetzt über Gemini auf den Google Kalender zugreifen und soll den Nutzern bei der Terminfindung helfen, wenn ein solcher per E-Mail mit einer anderen Person abgestimmt werden muss. Es folgt eine interessante Integration.

» GMail, Gemini und Google Kalender integrieren für Terminfindung

Gemini Veo 3.1 startet

Google hat den KI-Videogenerator Veo 3.1 gestartet, der eine ganze Reihe von Neuerungen mitbringt. So wurde die Qualität weiter gesteigert, es lassen sich Veo und Flow noch mehr Objekte manipulieren, man schraubt an der Audio-Ausgabe und auch die Videolänge wird deutlich erhöht.

» Gemini startet KI-Videogenerator Veo 3.1

Google Meet erhält digitales Make-up

Google Meet ermöglicht es den Nutzer(innen) jetzt, digitales Make-up aufzutragen. Dafür kommt die starke Gemini-KI für die Bildverarbeitung zum Einsatz, die die Gesichtsbemalung an Ort und Stelle halten soll.

» Google Meet integriert digitales Make-up per Gemini-KI









Gemini ersetzt Google Assistant im Smart Home

Gemini eretzt den Google Assistant auf allen Smart Home-Produkten, das ist seit langer Zeit absehbar und seit einigen Monaten offiziell bekannt. Jetzt zeigen sich die ersten Ausläufer davon, denn auf den Google Home- und Nest Smart Speakern leuchten die LEDs nun in einer anderen Farbe.

» Googles Smart Speaker leuchten jetzt in Gemini-Farben

