Pixel Update: Neue Pixel Kamera, Ende der Pixel Watch, Watch 4-Reparatur, explodierendes Pixel 10 Pro Fold

Das war gesamt gesehen keine gute Woche für die Pixel-Smartphones: Wir haben zunächst über ständig abstürzende Pixel-Smartphones berichtet, über das Support-Ende der Pixel Watch und natürlich über das explodierende Pixel 10 Pro Fold. Aber es gibt auch ein Kamera-Update, einen Watch 4-Erfolg und mehr. Wie gewohnt blicken wir auf die letzten sieben Tage mit den Pixel-Produkten zurück und fassen alles Wichtige in unserem wöchentlichen Pixel Update in einer schnellen Übersicht zusammen.



Es war eine bombastische Pixel-Woche und das dank des Pixel 10 Pro Fold im wahrsten Sinne des Wortes. Aber es gibt auch gute Nachrichten von der Pixel Watch 4, wir haben eine neue Pixel Kamera-Version, es gibt das Android 16-Update für die Pixel-Smartphones und wir berichten über die WearOS 6-Blockade für die Pixel Watch. Wie in jeder Woche war auch diesmal einiges los in der Pixel-Welt, das wir natürlich auch in dieser Woche wieder schnell und übersichtlich zusammenfassen wollen. Für mehr Details zu den einzelnen Themen klickt auf die jeweiligen Artikel.

Pixel 10 Pro Fold Drag&Drop

Das neue Pixel 10 Pro Fold bietet nicht nur eine verbesserte Hardware, sondern bringt auch an der Android-Oberfläche Neuerungen mit. Google zeigt das Drag & Drop, das nur auf den faltbaren Smartphones möglich ist und einige Vorteile für den schnellen Austausch von Dateien und Medien bietet.

» So funktioniert Drag&Drop auf dem Pixel 10 Pro Fold

Pixel-Smartphones mit Abstürzen

Durch ein Problem mit den Google Play Services sind zuletzt immer wieder die Pixel 10-Smartphones abgestürzt. Google hat das Problem glücklicherweise schnell erkannt und auch behoben.

» Nutzer berichten von Abstürzen auf Pixel 10-Smartphones









Pixel Watch 4 kann jetzt repariert werden

Gute Nachrichten für alle Besitzer der Pixel Watch 4, denn diese kann jetzt erstmals repariert werden – und erhält für diese Leistung und Umsetzung auch gleich den Titel der Masterclass in diesem Bereich.

» Die neue Pixel Watch 4 kann jetzt endlich repariert werden

Kein WearOS 6 für die Pixel Watch

Ganz im Gegensatz dazu steht die Pixel Watch der ersten Generation, die in diesem Jahr kein Update mehr auf das neue Betriebssystem WearOS 6 erhalten wird. Das ist etwas ungut, denn eigentlich hat die Smartwatch noch einige Tage lang Update-Garantie.

» Google wird WearOS 6 nicht auf die Pixel Watch bringen

Pixel Kamera 10.0 ist da

Die Pixel Kamera 10.0 ist da und bringt eine Reihe von Neuerungen auf die Pixel-Smartphones. Allerdings keine neuen KI-Funktionen, sondern nur die neue Oberfläche sowie eine automatische FPS-Anpassung bei der Videoaufnahme.

» Pixel Kamera 10.0 bringt viele Neuerungen mit

Pixel 10 Pro Fold explodiert im Härtetest

Der größte Wahnsinn in dieser Woche, der sicherlich noch lange nachhallen wird: Das Pixel 10 Pro Fold ist krachend durch den Härtetest gefallen und dabei sogar der Akku explodiert und zu großen Teilen in Rauch aufgegangen. Schaut euch das Video unbedingt einmal an.

» Pixel 10 Pro Fold verraucht und explodiert im Härtetest









Neue Pixel-Aktionen im Google Store

Anlässlich einer Konter-Aktion zu den Google Days gibt es im Google Store jetzt viele starke Angebote auf alle Pixel-Produkte. Es gibt hohe Rabatte auf die Pixel 10-Smartphones, auf die Pixel Watch 4 und auch auf die Pixel 9-Smartphones sowie das Pixel 9a. Schaut einmal im Store vorbei, ob ihr eine gute Aktion für euch finden könnt.

» Google Store bei Amazon mit neuen Pixel-Aktionen

