Gemini Nano Banana: Googles KI-Bildbearbeitung kann mehrere Bilder und Motive kombinieren – so gehts

Die von Google und vielen Medien gehypte KI-Bildbearbeitung Nano Banana macht die Fotomanipulation sehr leicht und dürfte viele Nutzer erstmals an diesen Bereich herangeführt haben. Doch die Gemini-KI kann nicht nur Einzelbilder überraschend einfach bearbeiten, sondern auch mehrere Motive oder Bestandteile zusammenführen. Das birgt noch einmal ganz neue Möglichkeiten.



Wir haben euch Googles KI-Bildbearbeitung Nano Banana hier im Blog schon häufiger vorgestellt und die Stärken gezeigt, die jeder Nutzer ohne Limits und ohne Vorkenntnisse ausprobieren kann. Einfach ein Foto in das Gemini-Fenster ziehen oder in der Smartphone-App hochladen, die gewünschten Anpassungen in natürlicher Sprache so kurz wie möglich und so ausführlich wie nötig eingeben und nach wenigen Sekunden kommt das Ergebnis. Das funktioniert sehr gut und hebt die Bildmanipulation für die breite Masse auf eine ganz neue Stufe.

Aber ihr könnt nicht nur einzelne Bildbestandteile ändern oder austauschen lassen, sondern auch mehrere Objekte, Motive oder Muster zusammenführen. So könnt ihr bis zu drei Bilder hochladen und Gemini mitteilen, wie es diese kombinieren soll. Im obigen Beispiel könnt ihr sehen, dass das Bild von der Frau das Ausgangsmotiv ist, der Hintergrund durch das erste Motiv und das Muster des Kleides durch das zweite Motiv ersetzt wird. Hättet ihr diese Muster per Prompt beschreiben sollen, wäre ein solches Ergebnis kaum möglich.

Allein an diesem Beispiel wird deutlich, wie leicht sich damit auch Abbildungen zur Stärkung der eigenen Vorstellungskraft erschaffen lassen. Kleidet euch per Gemini neu ein, noch bevor ihr das Kleidungsstück kauft, bringt ganz neue Farben in die eigenen Vier Wände, positioniert Möbelstücke oder setzt euch selbst ganz anders in Szene. Natürlich erhebt das keinen Anspruch auf eine korrekte Darstellung, aber für die Vorstellungskraft ist das eine gute Stütze.

Probiert das einfach einmal aus und entdeckt Gemini Nano Banana vielleicht noch einmal ganz neu. Selbst wenn euch im ersten Moment keine Idee kommt, ist es gut, diese Funktion im Hinterkopf zu haben und immer wieder schnell verwenden zu können. Mir fiel zunächst auch nichts ein, in den folgenden Tagen hatte ich es dann aber überraschend häufig, mal mehr und mal weniger sinnvoll, genutzt.

[Google-Blog]

