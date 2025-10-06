Google Fotos: Automatisches Backup aller Bilder und Videos lässt sich jetzt auf die Favoriten beschränken

Nutzer der Fotoplattform Google Fotos profitieren seit jeher vom automatischen Backup aller Medien, das sowohl die Bilder als auch Videos in der Cloud sichert. Zu den verfügbaren Möglichkeiten des automatischen und manuellen Backups kommt jetzt noch eine dritte Variante, die für viele Nutzer interessant sein kann: Das Backup rein auf die favorisierten Medien beschränken.



Das automatischen Google Fotos Backup gehört zu den praktischsten Features der Fotoplattform, denn es kann alle lokal abgelegten Bilder und Videos ohne Zutun des Nutzers in der Cloud sichern. Dadurch sind diese stets gesichert, auf allen Plattformen verfügbar und der Nutzer hat eine Sorge weniger. Schon seit längerer Zeit lässt sich zwischen dem allumfassenden automatischen und dem manuellen Backup wählen.

Jetzt wird eine dritte Möglichkeit ausgerollt, die sich irgendwo zwischen Automatik und Manuell einsortiert. Diese sichert lediglich die Bilder und Videos in der Cloud, die vom Nutzer favorisiert worden sind. Im Grunde ist es also eine manuelle Variante, denn die Favorisierung muss für jedes Bild und jedes Video einzeln erfolgen. Wer das im Alltag häufig nutzt, kann damit sicherstellen, dass alle wichtigen Medien gesichert sind – und dennoch jede Menge Speicherplatz durch die Nichtsicherung aller anderen Medien einsparen.

Grundsätzlich kann ein Favoriten-Backup sicherlich sinnvoll sein, denn gerade wichtige Fotos will man für die eigene Ruhe gesichert wissen. Allerdings dürfte die Anzahl der Nutzer, die nur die Favoriten sichern wollen und die Funktion aktiv nutzen, in der Überschneidung dann doch recht überschaubar sein. Man könnte die Fotos dann natürlich auch gleich manuell sichern. Dennoch, im Testlauf wird es sich wohl bewährt haben, denn jetzt wird es ausgerollt.

Ihr findet die neue Option nach dem Rollout in den Backup-Einstellungen. Sollte es bei euch noch nicht verfügbar sein, wartet vielleicht noch einige Tage und schaut immer wieder einmal nach.

» Google Fotos: Neue KI-Bildbearbeitung startet jetzt für viele Nutzer – Fotos per Sprache bearbeiten (Videos)



Letzte Aktualisierung am 2025-09-15 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.