Android: Google schafft Brücken zum Desktop – neue Handoff-Funktion zur App-Synchronisierung (Teardown)

Google will die Reichweite von Android durch einen baldigen Start auf dem Desktop massiv ausbauen, das ist schon seit längerer Zeit bekannt. Um den Nutzern den Wechsel zwischen Mobil und Desktop so leicht wie möglich zu machen, befindet sich jetzt eine neue Handoff-Funktion im Testlauf. Diese soll es ermöglichen, Apps und Aktivitäten auf einem anderen Gerät fortzusetzen.



Viele Nutzer dürften ihren digitalen Alltag auf mehr als einem Gerät bestreiten – allen voran wohl per Smartphone und Desktop oder vielleicht auch auf einem Tablet. Trotz Cloud und oftmals großen App-Überschneidungen ist die Weiterarbeit nicht immer ganz so einfach, sodass Google jetzt an einer Lösung arbeitet, die bereits aus dem Apple-Universum bekannt ist. Es befindet sich eine Handoff-Funktion in Entwicklung und auch schon im Testlauf.

Mit Handoff sollen Nutzer die Möglichkeit haben, sowohl Benachrichtigungen als auch Apps und deren Aktivitäten zwischen mehreren Geräten zu synchronisieren. Dabei geht es nicht nur um die Verfügbarkeit der Apps, sondern auch um den aktuellen Status, Kontext und die nutzbaren Daten. Im Ideal wäre es so, dass eine am Smartphone genutzte Apps nach einem Gerätewechsel am Desktop an exakt derselben Stelle mit demselben Kontext weiter verwendet werden kann.

Diese Handoff-Funktion muss dafür sowohl den Status als auch den Kontext einer App ständig mit der Cloud synchronisieren. Dafür sollen die Cross Device-Services zum Einsatz kommen, die ein Teil des großen Android-Frameworks sind. Darin befinden sich schon Möglichkeiten zur Weiterreichung von Anrufen, dem Teilen der Internetverbindung und schon bald eben die Handoff-Funktion. Ist diese aktiviert, können Apps, Benachrichtigungen und auch Dateien und Medien geteilt werden.

Aktuell befindet sich das Ganze im eingeschränkten Testlauf, könnte aber ein großer Schritt für das kommende Android 17 sowie die Ablösung von ChromeOS durch Android sein. Google wagt mit Android zwei Desktop-Anläufe, wobei der eine lediglich eine Smartphone-Spiegelung vorsieht, sodass keine Cloud und Synchronisierung notwendig wäre. Die Handoff-Funktion ist daher ein Baustein für den Start des echten Android-Desktops, der auch in den Google-Ankündigungen immer häufiger ein Thema ist.

» Android 16: Wo ist eigentlich der neue Desktopmodus? Google könnte es wegen ChromeOS gestoppt haben

» Android für den Desktop: Googles neues Betriebssystem soll schon 2026 starten; großes Upgrade für ChromeOS

