Android Update: Neue KI-Apps, Google Uhr-Einstellung, Android Auto-Fix, Sideloading, Google Home und mehr

Die erste kurze Android-Woche im Oktober geht zu Ende und hat uns wieder einige interessante Einblicke und auch Neuerungen gebracht. Wir schauen uns die Amazon-Strategie zu Android an, berichten über die neue Google Home-App und die kommenden KI-Apps, das Android Auto-Bugfix und mehr. In unserem wöchentlichen Android Update fassen wir alle aktuellen Entwicklungen noch einmal schnell und übersichtlich zusammen.



Rund um Android hat sich in den letzten Tagen wieder einiges getan, denn wir konnten sowohl über neue Apps berichten, über den Google Home-Neustart für Android, haben über das Aus für die Google Uhr berichtet und einiges mehr. Aber auch die neuen KI-Apps kommen und Pixel-Nutzer freuen sich über ein Android Auto-Update. Die vergangene Woche hielt einiges in der Android-Welt bereit, über das wir natürlich zeitnah informiert haben. Hier findet ihr alle Infos in der Übersicht, für mehr Details bitte auf die jeweiligen Artikel klicken.

Amazon und Android

Amazon verfolgt derzeit eine zweigeteilte Android-Strategie, denn während der eine Geschäftsbereich noch tiefer in Android einsteigt, verabschiedet sich der andere praktisch vollständig und setzt auf ein eigenes Betriebssystem.

» Amazon verabschiedet sich von Android und steigt auch tiefer ein

Android Auto mit Pixel 10-Bugfix

Android Auto ist in der Version 15.2 erschienen, die einen Bugfix für das Pixel 10-Problem enthält. Dieses zeigt sich durch ein graues Display, das die Verwendung auf dem Infotainment-Display für einige Nutzer unmöglich gemacht hat.

» Neue Android Auto-Version behebt die Pixel 10-Probleme

WearOS verliert die Google Uhr

Die Google Uhr wurde ohne vorherige Ankündigung für alle WearOS-Smartwatches eingestellt. Ab sofort steht die App nur noch für Pixel Watch-Nutzer zum Download zur Verfügung.

» Google Uhr für WearOS wird für viele Nutzer eingestellt









Google torpediert Android-Sideloading

Das Sideloading gehört in einigen Kreisen zu den wichtigsten Argumenten PRO Android. Doch Google torpediert dieses immer mehr und hat jetzt auch den Ärger des populären alternativen App Stores F-Droid auf sich gezogen.

» Google macht das Sideloading schwer bis unmöglich

Eigene Android-Apps per KI erstellen

Nothing zeigt mit den Essential-Apps, wie die Android-Apps der Zukunft aussehen können. Diese sollen nicht mehr statisch sein, sondern vollständig von einer KI erstellt und somit auf die Wünsche der Nutzer angepasst werden. Eine Spielwiese steht schon jetzt bereit.

» Nothing Essential erstellt jetzt Android-Apps per KI

Neue Google Home-App für Android

Google Home hat in dieser Woche ein umfangreiches Update erhalten, das auch eine neue Android-App umfasst. Diese bringt den Gemini-Ableger „Ask Home“ in die Android-App und soll auch noch mehr Steuerungsmöglichkeiten zu Android bringen.

» Google startet neue Home-App mit KI für Android

