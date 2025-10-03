Gemini Update: Start in Chrome und Google TV, großes Update im Smart Home, KI-Agenten & Nano Banana-App

Googles KI-Model Gemini hat in den letzten Tagen wieder sehr große Fortschritte gemacht und uns eine interessante Gemini-Woche beschert. Im Mittelpunkt steht natürlich der umfangreiche Google Home-Neustart, aber auch der Start in Google TV, im Chrome-Browser, die Richtung der KI-Agenten und die neue Nano Banana-App. Wir haben euch auch in dieser Woche über alles Wichtige informiert, das wir in unserem Gemini Update noch einmal übersichtlich zusammenfassen.



Was war das schon wieder für eine Gemini-Woche, die erneut gepackt mit Ankündigungen, Ausblicke und Hintergründen gewesen ist. Das KI-Modell steigert die Reichweite erneut im Smart Home, im Browser und auf Smart TVs, stellt sich aber auch schon für das KI-Shopping auf, bringt eine neue App hervor und vieles mehr. Im Folgenden findet ihr die gewohnt schnelle Übersicht über die Entwicklungen der letzten sieben Tage. Für mehr Informationen klickt einfach auf die verlinkten Artikel.

Google lässt KI-Agenten einkaufen

Offenbar werden wir in Zukunft auch nicht mehr selbst einkaufen, sondern das Onlineshopping den KI-Agenten überlassen. Das ist zumindest Googles aktuelle Stoßrichtung, denn man arbeitet an neuen Shopping-Protokollen, hat eine enge Partnerschaft mit PayPal geschlossen und will die Technologien in den Chrome-Browser integrieren.

» Google lässt die Gemini KI jetzt mit KI-Agenten einkaufen

Gemini für Google TV ersetzt Google Assistant

Gemini für Google TV ist für die ersten Nutzer gestartet und soll den Google Assistant ersetzen. In einer umfangreichen Ankündigung zeigt Google, was wir erwarten können, welche Geräte schon bald mit der neuen KI versorgt werden und mehr. Wir zeigen euch, was schon jetzt wichtig ist.

» Gemini für Google TV ersetzt Google Assistant auf ersten Geräten









Neue Gemini-KI verwandelt jetzt Fotos in Videos

Google hat Gemini wieder eine neue KI-Funktion spendiert, die im medialen Bereich Zuhause ist und viel Aufmerksamkeit auf sich zieht. Denn diese kann Fotos in Videos verwandeln. Dazu muss einfach nur das Foto ausgewählt und ein kurzer Wunsch per Prompt eingegeben werden. Anschließend wird die KI aktiv, nutzt das Bild als ersten Videoframe und animiert alles nach den Wünschen des Nutzers. Die Beispiele sind beeindruckend.

» Neue Gemini-KI kann jetzt Fotos in Videos verwandeln

Gemini liefert falsche Fakten

Gemini wird immer tiefer in die Google Websuche integriert und viele Nutzer blicken rein aus Bequemlichkeit schon auf die KI-Zusammenfassung statt zu den Suchergebnissen. Kann man natürlich machen, aber irgendwann kommt man drauf, dass die darin enthaltenen Informationen oftmals nicht korrekt sind, Lücken haben, falsche Fakten liefern oder manchmal auch völlig aus der Luft gegriffen sind.

Die Frage ist allerdings, ob Google nicht eine Verantwortung gegenüber der gesamten Nutzerschaft hat, an dieser Stelle korrekte Fakten zu liefern…

» Gemini liefert oft falsche Fakten – ist das in Ordnung?

Das kann Gemini in Google Chrome

Gemini für Google Chrome ist gestartet und bringt eine ganze Reihe von Neuerungen in den Browser. Gemini kann Fragen zu geöffneten Tabs beantworten, Informationen zusammenfassen, Formulare ausfüllen, Informationen aus dem Verlauf heraussuchen und vieles mehr. Die Möglichkeiten sind schon jetzt sehr umfangreich und eines Tages dürfte das wohl dazu führen, dass die Nutzer deutlich weniger selbst im Web unterwegs sein müssen.

» Gemini startet für Google Chrome – das sind die Möglichkeiten









Google Home-Neustart

Die zurückliegende Woche stand ganz im Zeichen des Smart Home-Neustarts rund um Google Home, der mutmaßlich auch vom Drang angetrieben ist, Gemini tiefer in den Alltag der Menschen zu integrieren. Es gab zahlreiche Ankündigungen mit Gemini-Bezug, von der neuen App über Gemini for Home und dem neuen Home Premium mit KI-Funktionen bis zum ersten Gemini Smart Speaker und auch den KI-Kameras. Hier findet ihr eine Übersicht über alles, was in dieser Woche wichtig gewesen ist und noch Relevanz haben wird.

» Das ist der neue Google Home Speaker

» Das sind die neuen KI-Kameras von Google Nest

» Das ist die neue Google Home-App

» Das ist neue Google Home Premium-Abo

» Das ist Gemini for Home

» Diese Geräte werden Gemini for Home erhalten

» Alle Google Home-Ankündigungen im Überblick









Samsung kooperiert mit OpenAI

Samsung hat eine Partnerschaft mit OpenAI bekanntgegeben, die sehr viele Bereiche des gesamten Konglomerats umfassen soll, von Samsung Electronics über Heavy Industries bis zu den Halbleitern. Smartphones sind vorerst von der Kooperation ausgenommen, denn dort ist Samsung noch eng mit Google verbandelt. Wird sich das in Zukunft ändern und die Gemini-Ki eines Tages durch die OpenAI-KI ersetzt? Die Wahrscheinlichkeit ist zumindest enorm angestiegen.

» Samsung und OpenAI starten Partnerschaft – was ist mit Gemini?

Neue Nano Banana-App für lustige Fotos

Google hat Gemini eine neue App für Nano Banana generieren lassen und damit gleich einen doppelten Treffer gelandet. Die neue App ermöglicht es, ein Foto hochzuladen und dies von Gemini auf lustige Art und Weise verändern zu lassen. Die Nutzer erhalten eine Galerie mit allen Bildern und Veränderungen, können diese ansehen und herunterladen. Schaut euch die App einmal an, das könnte der nächste virale Hit werden.

» Google startet kostenlose neue Gemini-App für Nano Banana

