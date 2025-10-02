Gemini for Home: Neue KI ersetzt Google Assistant auf allen Geräten – Smart Speaker, Displays und Kameras

Google hat gestern Nachmittag das neue Gemini for Home offiziell vorgestellt, mit dem KI-Modell in die Smart Homes der Nutzer einziehen und den Google Assistant endgültig ersetzen soll. Dabei konnte man die überraschende Nachricht verkünden, dass das Gemini-Update auf ALLE Smart Speaker, Smart Displays und Kameras aus eigenem Hause ausgerollt wird. Hier bekommt ihr eine schnelle Übersicht.



Gestern ist endlich der Startschuss für Gemini for Home gefallen, das den Google Assistant im Smart Home ersetzen soll. Vorab sind wir davon ausgegangen, dass es zunächst auf dem neuen Google Home Speaker sowie in der neuen Google Home-App starten wird, doch es kommt anders. Der neue Smart Speaker lässt noch ein halbes Jahr auf sich warten. Aber das muss bestehende Nutzer gar nicht ärgern.

Wie Google jetzt verraten hat, betrifft das Assistant-Upgrade auf Gemini tatsächlich alle Nutzer, die sich jemals einen Smart Speaker, ein Smart Display oder eine smarte Kamera aus dem Hause Google(Nest) gekauft haben. Bis zurück zu den ersten Generationen aus dem Jahr 2015 werden alle Geräte versorgt. Auch die Nest-Türklingeln sowie die Nest-Überwachungskameras seit dem Jahr 2015 werden das Update erhalten.

Google wird das Update mutmaßlich nicht gleichzeitig auf alle Geräte bringen, sondern eher in Wellen ausrollen. Dazu passt, dass man jetzt – in den nächsten Tagen – ein Early Access für alle interessierten Nutzer startet. Zur Teilnahme benötigt ihr die neue Version der Google Home-App und könnt dann in den Geräteeinstellungen festlegen, dass ihr am frühen Zugang für Gemini teilnehmen möchtet. Ihr seid dann Teil der Testgruppe.

Weil die Geräte selbst normalerweise keine echte Funktionalität haben und auch der Google Assistant in den meisten Fällen über die Cloud gesteuert wurde, sollte es keine großen Komplikationen geben, sodass wir mit einem baldigen breiten Rollout rechnen können. Wie es mit Geräten anderer Hersteller aussieht, hat man noch nicht verraten.

