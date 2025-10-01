Google Home: Viele neue Produkte starten – Gemini for Home, Smart Speaker, Kameras, Home Premium & App

Einen Tag nach dem Amazon-Event hat auch Google zum Smart Home-Event geladen und eine ganze Reihe neuer Produkte vorgestellt – von Hardware über Software bis hin zur KI und neuen Abos. Damit ihr den Überblick nicht verliert, bekommt ihr in diesem Artikel eine schnelle Übersicht über alle Ankündigungen und die kommenden bzw. jetzt schon verfügbaren Produkte.



Am heutigen 1. Oktober war es soweit – Google hat zum „Smart Home Event“ geladen, das ohne jegliche Veranstaltung auskam und lediglich aus einer Reihe von Blogbeiträgen bestand. Aber sei es drum, Google hat gut nachgelegt und die Smart Home-Kategorie zumindest wieder ein bisschen zum Leben erweckt. Viel mehr als eine „wir sind auch noch da“ gibt es bisher zwar noch nicht, aber die neuen Angebote legen die Grundlage für künftige Produkte und Features. Hier einmal im Schnelldurchlauf:

Google Home Speaker

Google hat den neuen Smart Speaker vorgestellt, der schon vor einigen Wochen erstmals angeteasert wurde. Dieser bringt ein ganz neues Design, hat 360 Grad-Sound an Bord, außerdem Surround-Sound, fungiert als Matter Hub und bringt natürlich Gemini mit. Klingt alles ganz interessant, doch der Smart Speaker kommt nicht vor Frühjahr 2026 (!) auf den Markt und wird somit bis dahin natürlich längst vergessen sein.

» Das ist der neue Google Home Speaker

Google Nest Kameras

Das Portfolio der Nest-Kameras wurde noch einmal auf den neuesten Stand gebracht und soll nicht nur mit KI punkten, sondern auch verbesserter Leistung. So soll es die bisher beste Bildqualität in allen Klassen bieten, einen vergrößerten Displayausschnitt, smarte Funktionen zur Bilderkennung und einiges mehr. Kommt die Gemini-KI zum Einsatz, gibt es viele KI-basierte Auswertungen und mit Google Home Premium auch dauerhafte Aufzeichnungen.

» Das sind die neuen Google Nest Kameras









Gemini for Home

Die Gemini-KI zieht in das Smart Home ein und ersetzt den Google Assistant. Gemini kommt sowohl auf Smart Speaker als auch Smart Displays, wird innerhalb der Google Home-App als „Ask Home“ bereitstehen und kann sowohl für die Smart Home-Steuerung als auch für allgemeine Anfrage verwendet werden. Der Funktionsumfang ist laut Google riesig.

» Das kann Gemini for Home

Neue Google Home-App

Der Neustart umfasst auch die Android-App Google Home, die ein großes funktionelles Update erhält. Dieses besteht aus einer ganz neuen Oberfläche, einer verbesserten Smart Home-Steuerung, der Integration von Gemini in Form von „Ask Home“ sowie noch mehr Möglichkeiten zur Steuerung von Geräten.

» Das ist die neue Google Home-App

Google Home Premium-Abo

Um den vollen Funktionsumfang von Google Home, Gemini for Home und auch den Nest-Kameras nutzen zu können, ist ein Abo beim neuen Angebot Google Home Premium notwendig. Dieses gibt es in der Grundversion für 10 Dollar pro Monat sowie in einer erweiterten Advanced-Version für 20 Dollar im Monat. Die Standardversion ist ein Teil von Google One AI Pro und kann somit von Gemini-Fans ohne Aufpreis genutzt werden.

» Alle Infos zum neuen Google Home Premium-Abo

