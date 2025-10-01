Smart Home: Das sind Googles neue KI-Kameras – Nest Cams mit bester Bildqualität und KI-Auswertung (Video)

Der große Neustart von Google Home bringt nicht nur den neuen Google Home Speaker hervor, sondern auch eine Auffrischung des seit Jahren bestehenden Kamera-Portfolios. Jetzt hat Google die neuen Nest Cams vorgestellt, die sowohl in einer Variante für Indoor als auch Outdoor als auch als Türklingel angeboten werden. Man legt qualitativ nach und bringt natürlich auch Gemini.



Schon seit einigen Wochen war bekannt, dass Google neue Nest-Kameras auf den Markt bringen wird und jetzt sind diese offiziell vorgestellt worden. Man bleibt beim etablierten System der drei Kameras für Innen, Außen sowie für die smarte Türklingel. Das Design ändert sich im Vergleich zu den Vorgängern nur geringfügig, sodass die einzelnen Kameras vielen Nutzern bereits bekannt sein dürften.

Die Nest Cam Indoor (3. Generation), die Nest Cam Outdoor (2. Generation) und die Nest Doorbell (3. Generation) sind jetzt echte KI-Kameras, die das Bild nicht nur aufnehmen, sondern auch auswerten. Mit Gemini for Home sowie dem Google Home Premium-Abo wird es Nutzern möglich, sich ausführliche Beschreibungen liefern zu lassen, den Kamerastream nach Events zu durchsuchen, Personen zu erkennen und vieles mehr.

Mit den detaillierten Benachrichtigungen könnt ihr euch einen vollständigen Überblick verschaffen. So kann es etwa Benachrichtigungen wie „Hund springt aus dem Laufstall“ geben. Außerdem bekommt ihr für jedes Event eine schnelle Videovorschau. Durchsuchen könnt ihr den Videostream aber auch mit Anfragen wie „Was ist mit der Vase im Wohnzimmer passier?“ und bekommt dann ein Videoclip vom Unglück. Mit „Home Brief“ gibt es außerdem eine schnelle Tageszusammenfassung. All das umfasst das Google Home Premium Advanced-Abo.









Die beste Bildqualität aller Zeiten

Die neuen Nest-Kameras sollen mit 2K HDR die bisher beste Bildqualität liefern, die es bei Google Nest gegeben hat, sodass ihr die entscheidenden Details sehen könnt. Das ermöglichte den entscheidenden Detailsprung, den die Gemini-KI für ein erweitertes semantisches Szenenverständnis benötigt. Bei unabhängigen Tests von DXOMARK belegten alle drei neuen Nest-Kameras den ersten Platz in ihrer Klasse hinsichtlich der Bildqualität.

Breitere und höhere Ansichten

Die neuen Nest-Kameras bieten das bisher breiteste und höchste Sichtfeld aller Zeiten, sodass selbst breite Gärten oder Einfahrten im Blick behalten werden können. Die neuen Nest Cams erfassen eine umfassende diagonale Ansicht von 152 Grad und die Nest Doorbell mit ein Seitenverhältnis von 1:1 gar 166 Grad. Damit kann euch die Kamera sogar Pakete auf dem Boden, breite Eingänge und Besucher von Kopf bis Fuß zeigen.

Verbesserte Leistung bei schwachem Licht

Dank eines neuen Sensors und einer größeren Blende, die eine höhere Lichtempfindlichkeit als die Vorgängerkameras ermöglicht, wurde die Leistung bei schwachem Licht deutlich verbessert. Damit könnt ihr auch in der Dämmerung oder an dunklen Tagen satte Farben und Details sehen. Dadurch können die Kameras auch bei Sonnenaufgang und Sonnenuntergang deutlich länger im Vollfarbmodus bleiben als es zuvor möglich gewesen ist. Wenn die Nacht dann doch irgendwann einbricht, verfügen die Kameras auch in dieser Generation über eine leistungsstarke Infrarot-Nachtsicht, damit ihr auch bei völliger Dunkelheit keinen Moment verpasst.









Die neuen Kameras sind vollgepackt mit hilfreichen Funktionen, die auch ohne Google Home Premium-Abo nutzbar sind: So könnt ihr auf das Wesentliche Zoomen und unwichtige Dinge herausschneiden, um einen wichtigen Punkt wie etwa den Gehweg im Blick zu behalten. Außerdem gibt es größere Vorschaubilder in den Benachrichtigungen, sodass ihr schon auf dem Sperrbildschirm sehen könnt, was das Ereignis ausgelöst hat. Dazu gehört etwa das Gesicht einer Person oder ein Auto in der Einfahrt.

Die Kameras verfügen aber auch über intelligente Warnmeldungen, die eine Person, ein Tier, ein Fahrzeug oder andere Dinge identifizieren können. Außerdem kann euch die Doorbell darüber informieren, wenn ein Paket angekommen ist. Mit dem Videoverlauf könnt ihr sehen, was ihr verpasst habt und euch auch ein Textprotokoll erstellen lassen.

Die neuen Kameras sollen ab heute auch in Deutschland verfügbar sein – allerdings nur Indoor und Outdoor. Derzeit sind sie bei den Händlern noch nicht gelistet. Die Nest Cam Indoor startet in den Farben Snow, Hazel, und Berry für 99 Euro. Die Nest Cam Outdoor kommt in den Farben Snow und Hazel für 149,99 Euro.

