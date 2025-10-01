Gemini for Home: Google startet neue Smart Home-KI – ersetzt Google Assistant auf allen Geräten (Galerie)

Der große Smart Home-Neustart rund um Google Home rollt an und jetzt hat Google das neue Gemini for Home offiziell vorgestellt. Der neue KI-Assistent soll den bisherigen Google Assistant vollständig ersetzen und im Zuge dessen natürlich viele neue Funktionen mitbringen. Gemini for Home wird sowohl in der Smartphone-App als auch auf sehr vielen Smart Home-Geräten einziehen – und weit mehr als nur die Smart Home-Steuerung anbieten.



Mit dem Google Assistant hat Google schon vor einem Jahrzehnt Anlauf auf das Smart Home genommen und war damit recht erfolgreich, doch die Möglichkeiten des Assistenten waren sowohl funktionell als auch in puncto Kommunikation sehr begrenzt. Google spricht davon, dass die Interaktion „funktional und nicht intuitiv oder natürlich“ war – womit man es meiner Meinung nach sehr gut auf den Punkt bringt. Das ist auch abseits der Intelligenz einer der großen Unterschied zwischen Assistant und Gemini – auf allen Plattformen.

Das neue Gemini for Home soll den Google Assistant auf allen Smart Speakern, allen Smart Displays sowie auf vielen Geräten und natürlich auch auf dem Smartphone ersetzen. Gemini ist ein fester Bestandteil der neuen Google Home-App und soll es den Nutzern leichter als bisher machen, Dinge zu Hause zu erledigen. Der Start erfolgt dabei auf mehreren Ebenen.

Gemini for Home soll auf allen Geräten in ähnlicher Form zur Verfügung stehen, wobei natürlich hauptsächlich der Funktionsumfang der Sprachsteuerung eine wichtige Rolle spielt. Google hat dazu eine recht ausführliche Ankündigung veröffentlicht und gezeigt, welche Möglichkeiten die neue KI bieten kann. Alles unter dem Motto der „natürlicheren Konversation für Zuhause“.









Euer smarter Assistent: Nie wieder starre Befehle!

Ihr kennt das sicher: Jahrelang musstet ihr euren Sprachassistenten mit exakten, starren Befehlen füttern. Das gehört jetzt der Vergangenheit an! Mit Gemini könnt ihr jetzt ganz natürliche, flüssige Gespräche führen, so als würdet ihr mit einem Freund sprechen. Das liegt zum einen an zehn neuen, natürlich klingenden Stimmen mit realistischer Betonung und zum anderen daran, dass Gemini den Gesprächskontext beibehält. Fragt ihr beispielsweise nach einem Problem mit eurem Geschirrspüler und hakt nach, nachdem ihr den Filter geprüft habt, versteht Gemini sofort, dass ihr immer noch über das gleiche Gerät sprecht – kein Neustart des Themas nötig!

Intuitiver und klüger in allen Bereichen

Dieser Sprung in der Intelligenz macht Alltagsdinge viel intuitiver und einfacher. Gemini unterstützt euch nun besser in den drei wichtigsten Anwendungsbereichen: Medien, Smart-Home-Steuerung und Haushaltskoordination. Im Bereich Medien müsst ihr euch nicht mehr an exakte Songtitel oder Künstlernamen erinnern. Beschreibt einfach, wonach euch ist – zum Beispiel: „Spiel das Lied aus dem Film, in dem Ölarbeiter ins All fliegen“ – und Gemini findet es für euch.

Auch bei eurem Smart Home wird es schlauer: Sagt ihr von oben, ihr kocht und Gemini soll das Licht am Herd anmachen, weiß es, dass es die Leuchte in der Küche unten einschalten muss. Ein von euch oft gewünschtes Feature ist jetzt ebenfalls möglich: Komplexe Anfragen mit Ausnahmen! Bittet Gemini zum Beispiel: „Schalte alle Lichter außer dem Bürolicht aus“, und es erledigt das auf Anhieb.

Vom Notizblock zum proaktiven Partner

In der Haushaltskoordination entwickelt sich Gemini vom einfachen Notizenmacher zum proaktiven Partner. Es interpretiert eure Absichten bei Kalendern, Listen und Erinnerungen. Anstatt jeden einzelnen Artikel zu eurer Einkaufsliste hinzuzufügen, sagt ihr einfach: „Füge Zutaten für Pad Thai zu meiner Einkaufsliste hinzu“. Gemini versteht, fragt bei Bedarf nach und erledigt die Arbeit für euch. Sogar wenn ihr die genaue Zeit für einen Timer nicht wisst, findet es Gemini heraus. Euer digitaler Assistent wird damit zu einem wirklich hilfreichen Teil eures Alltags!









Ask Home in der Google Home-App

Gemini for Home wird als „Ask Home“ in der neuen Google Home-App zur Verfügung stehen und darin eine Reihe von Möglichkeiten bieten:

Schnelles Finden & Fragen

Ihr findet eure Geräte jetzt superschnell – tippt einfach den Namen ein, und Ihr seid da! Außerdem könnt ihr euch jederzeit informieren: Fragt einfach: „Welche Lichter sind an?“ oder „Sind meine Türen verschlossen?“.

Komplexe Sätze verstehen

Nie wieder einzelne Befehle! Gemini versteht euch wie einen Freund und kann komplexe Anfragen mit Ausnahmen in einem Satz ausführen. Sagt zum Beispiel: „Schaltet alle Lichter außer dem Küchenlicht ein und schließt die Haustür ab.“

Automatisierungen beschreiben

Vergesst das Programmieren! Ihr beschreibt einfach, was passieren soll, und Gemini erstellt die Automatisierung. Bittet euren Assistenten, „jeden Tag bei Sonnenuntergang die Verandabeleuchtung einzuschalten und die Haustür zu verriegeln“, oder lasst ihn Lichter an- und ausschalten, um eure Anwesenheit zu simulieren.

Gemini for Home wird im Laufe der nächsten Monate auf viele Geräte ausgerollt. Wer schon jetzt dabei sein möchte – es sind ALLE Google Smart Speaker und Smart Displays kompatibel, kann sich in der Google Home-App für das Early Access-Programm anmelden.

