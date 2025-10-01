Google Home Premium: Neues KI-Abo startet für alle Nutzer – bringt Gemini-Funktionen in das Smart Home

Google bringt viele Neuerungen in das Smart Home, die sich wenig überraschend hauptsächlich um die Gemini-KI und deren zentraler Positionierung im digitalen Alltag drehen. Um den Nutzern noch mehr Funktionen bieten und auch selbst profitieren zu können, hat man jetzt ein ganz neues Abo vorgestellt. Mit dem neuen Google Home Premium können sich Nutzer zusätzliche Gemini- und Kamera-Features sichern.



Es ist schon seit einigen Wochen bekannt, dass Google ein neues Smart Home-Abo für den Gemini-Start einführen wird und jetzt hat man dieses offiziell angekündigt. Das neue Google Home Premium ersetzt zwar das bisherige eher glücklose „Nest Aware“, bringt aber viele neue Möglichkeiten mit und kann daher kaum als Nachfolger, sondern eher als Neustart bezeichnet werden.

Wer alles aus der neuen Google Home-App herausholen und auch das neue Gemini for Home in vollem Umfang nutzen möchte, wird um das Abo nicht herumkommen. Gemini-Fans dürfen sich freuen, dass das Standardmodell des Abos ein Teil ihres bisherigen Abos wird und somit mehr oder weniger kostenfrei angeboten wird. In der unten eingebundenen Übersicht könnt ihr die beiden verfügbaren Abos im Detail sehen.

Das neue Abo wird in zwei Stufen eingeführt und gilt jeweils für das Google-Konto auf allen Geräten. Es ist also unabhängig davon, wie viele Geräte ihr angebunden habt – das gilt auch für die Anzahl der Kameras. Ganz egal ob ihr nur eine Kamera oder zehn Kameras eingebunden habt, erhaltet ihr alle Vorteile. Das gilt auch für die Gemini-Nutzung auf Smart Speakern oder in der Google Home-App.









Google Home Premium und Google Home Premium Advanced

Das Standard-Abo gibt euch bis zu 30 Tage Zugriff auf die Events im Videoverlauf, inklusive der jeweiligen Aufzeichnungen. Außerdem eine intelligente Erkennung von Gesichtern, Fahrzeugen, die Erkennung von Paketlieferungen, die Nutzung von Rauch- und CO2-Meldern und einiges mehr. Außerdem könnt ihr Gemini Live in Gemini for Home nutzen und innerhalb der Google Home-App die Erstellung von Abläufen nutzen.

Im erweiterten Abo erhaltet ihr natürlich dieselben Vorteile PLUS vieles mehr: 60 Tage Zugriff auf den Videoverlauf, ganze zehn Tage lang Aufzeichnung des gesamten Kamerastreams, ausführliche Beschreibungen von Kamera-Events, eine Suchfunktion für den Videoverlauf sowie eine tägliche Zusammenfassung der Dinge, die die Kamera gesehen hat.

Google Home Premium kostet 10 Dollar pro Monat oder 100 Dollar pro Jahr. Google Home Premium Advanced schlägt mit 20 Dollar pro Monat oder 200 Dollar pro Jahr zu Buche. Habt ihr bereits ein Google One AI Pro-Abo, ist Google Home Premium gratis enthalten und kann für 10 Dollar zusätzlich auf Google Home Premium Advanced aufgerüstet werden.

