Google Home: Großes Update für die Smart Home-App – bringt Gemini, neue Oberfläche und Tempo (Galerie)

Die Android-App von Google Home ist seit vielen Jahren die erste Anlaufstelle für die Einrichtung von Smart Home-Geräten und zunehmend auch zur Steuerung vieler Funktionen. Jetzt wird das schon seit längerer Zeit erwartete große Update für die App ausgerollt, das diese völlig neu gestaltet, laut Google deutlich beschleunigt und natürlich auch die Gemini-KI im Gepäck hat.



Googles Smart Home-Neustart läuft an und bringt neben dem neuen Google Home Speaker auch eine ganz neue Version der Google Home-App. Diese hat sich im Laufe der Jahre deutlich verändert, wurde in den letzten beiden Jahren stark ausgebaut und erhält jetzt den funktionellen und visuellen Neustart, um als moderne Lösung präsentiert zu werden. Diese bringt zunächst eine neue Struktur für die Hauptnavigation mit.

Der Home-Tab: Dies ist Ihre konsolidierte Übersicht und Ihr Zugangspunkt für Ihr gesamtes Zuhause. Wir haben außerdem neue Gesten eingeführt, die die Einhandbedienung deutlich flüssiger machen. So können Sie ganz einfach zwischen Ihren Favoriten, allen Geräten und dedizierten Dashboards wechseln, ohne zwischen Tabs wechseln zu müssen.

Dies ist Ihre konsolidierte Übersicht und Ihr Zugangspunkt für Ihr gesamtes Zuhause. Wir haben außerdem neue Gesten eingeführt, die die Einhandbedienung deutlich flüssiger machen. So können Sie ganz einfach zwischen Ihren Favoriten, allen Geräten und dedizierten Dashboards wechseln, ohne zwischen Tabs wechseln zu müssen. Die Registerkarte „Aktivität“: Dies ist jetzt der zentrale Verlauf für alles, was in Ihrem Zuhause passiert, mit Ereignissen von allen verbundenen Geräten von Erst- und Drittanbietern. Hier finden Sie Home Brief*, um eine kurze Zusammenfassung Ihres Tages zu erhalten.

Dies ist jetzt der zentrale Verlauf für alles, was in Ihrem Zuhause passiert, mit Ereignissen von allen verbundenen Geräten von Erst- und Drittanbietern. Hier finden Sie Home Brief*, um eine kurze Zusammenfassung Ihres Tages zu erhalten. Der Reiter „Automatisierungen“: Dieser Reiter verfügt jetzt über ein neues Karussell oben, das Ihnen die anstehenden Automatisierungen in Ihrem Zuhause anzeigt. Für alle, die tiefer einsteigen möchten, haben wir den Editor komplett neu entwickelt und bieten nun sowohl für iOS als auch für Android eine schnelle, native Erfahrung. Dies ermöglicht leistungsstarke Funktionen wie das Erstellen einmaliger Automatisierungen oder die Verwendung neuer bedingter Starter, sodass eine Routine nur ausgeführt wird, wenn jemand zu Hause ist.









Die Tabs in der Übersicht

Auf der konsolidierten Registerkarte „Startseite“ können Sie jetzt durch Ihre angehefteten Favoriten, Geräte nach Typ und mehr wischen.

Die Registerkarte „Aktivität“. Die komplette Historie Ihres Zuhauses an einem Ort.

Die Registerkarte „Automatisierungen“ zeigt jetzt anstehende Automatisierungen an. Erstellen Sie ganz einfach neue mit dem verbesserten visuellen Automatisierungs-Builder.









Gemini zieht mit „Ask Home“ ein

Natürlich spielt Gemini eine sehr große Rolle und zieht mit „Ask Home“ jetzt nicht nur auf den Smart Home-Geräten, sondern auch am Smartphone ein. Ein Tap startet die Gemini-KI und ermöglicht die Sprachsteuerung der angebundenen Geräte, diesmal aber nicht mehr in auswendig gelernter Form wie beim Google Assistant, sondern auch mit natürlichen Konversationen – so wie vom KI-ChatBot gewohnt.

Google Home gibt Gas

Googles Entwickler haben die App wohl deutlich beschleunigt. Diese soll jetzt auf vielen Geräten um 70 Prozent schneller laufen, die Abstürze sollen um 80 Prozent reduziert worden sein. Die Kamera-Ansicht soll 30 Prozent schneller sein und 40 Prozent weniger Ladefehler aufweisen. Die Framerate wurde um das Sechsfache erhöht und in den nächsten Monaten will man weitere Verbesserungen bringen.

Die neue App wird ab sofort für alle Nutzer ausgerollt.

» Google Home Speaker: Das ist Googles neuer Smart Speaker mit Gemini – startet im Frühjahr für 99 Dollar

[Google-Blog]

Letzte Aktualisierung am 2025-09-05 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.