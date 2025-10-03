Pixel Update: Speicherplatzprobleme, Buds Feature Drop, Android Auto-Bugfix und Vorbestelleraktionen

Die erste kurze Pixel-Woche im Oktober geht langsam zu Ende und hat uns eine Reihe von interessanten Einblicke und Ankündigungen sowie neuen Features gebracht. Pixel Buds-Nutzer dürfen sich freuen, es gibt einen Android Auto-Bugfix, wir philosophieren über den Pixel 10-Speicher und zeigen euch Vorbestelleraktionen. Wie gewohnt blicken wir auf die letzten sieben Tage mit den Pixel-Produkten zurück und fassen alles Wichtige in unserem wöchentlichen Pixel Update in einer schnellen Übersicht zusammen.



Die letzte Pixel-Woche im September und gleichzeitig erst im Oktober hat eine Reihe von Ankündigungen hervorgebracht: Wir haben euch die starken Pixel-Aktionen gezeigt, berichten über die Speicherauswahl im Pixel 10, über den Android Auto-Bugfix und natürlich auch über das Feature Drop-Update für die Pixel Buds Pro 2. Es war einiges los in der Pixel-Welt, das wir natürlich auch in dieser Woche wieder schnell und übersichtlich zusammenfassen wollen. Für mehr Details zu den einzelnen Themen klickt auf die jeweiligen Artikel.

Pixel-Nutzer verlieren bis zu 20 Prozent Speicherplatz

Schlechte Nachrichten für alle Pixel-Nutzer, die sich ein neues Smartphone mit 128 Gigabyte Speicherplatz gekauft haben – denn effektiv sind davon nur gut 100 Gigabyte überhaupt nutzbar. Der Rest wird schon ab Werk belegt, sodass die Auslastung bereits nach der ersten Einrichtung bei über 20 Prozent liegt. Verbraucht wird es von Android, von temporären Dateien, Frameworks und zu einem großen Teil mittlerweile auch von Gemini.

Zwar gibt es Mittel und Wege, dies einzudämmen, aber sinnvoll ist es allein aufgrund der „KI-Smartphones“ nicht. Doch genau das ist es, was auch zu Googles Geschäftsmodell gehört und sowohl mehr Speicher als auch einen SD-Slot verhindert.

» Rechenbeispiel: Darum verlieren Pixel-Nutzer mit 128 GB viel Speicherplatz

» Speicherplatz-Verlust beim Pixel 10 entspricht Googles Geschäftsmodell









Pixel 10 Bug in Android Auto behoben

Einige Pixel 10-Nutzer hatten das Problem, dass das Display in Android Auto schwarz bzw. grau geblieben ist. Google hat zum Glück recht schnell darauf reagiert und jetzt ein Bugfix ausgerollt, der das Problem behebt. Der Fix kommt mit Android 15.2 und sollte bereits für alle neuen Pixel-Smartphones ausgerollt worden sein.

» Google behebt den Pixel 10-Bug in Android Auto

Google Uhr wird zur Pixel Watch-exklusiven App

Die Google Uhr für WearOS wird jetzt nicht mehr für alle Smartwatches angeboten, sondern ist ab sofort exklusiv für die Pixel Watch verfügbar. Wer die App bereits installiert hat, kann sie weiterhin nutzen, aber perspektivisch steht sie nur noch für die Google-eigene Smartwatch zur Verfügung und könnte daher mit einigen weiteren Features ausgebaut werden.

» Google Uhr ist jetzt eine Pixel Watch-exklusive App

Pixel Buds Feature Drop

Die Pixel Buds Pro 2 erhalten ein Feature Drop, das neben einer ganzen Reihe von Neuerungen in den letzten Tagen jetzt noch eine Verbesserung mitbringt: Ab sofort können die smarten Kopfhörer auch im Pixel-Widget über ihren Akkustand einzeln informieren und die Nutzer darüber benachrichtigen, wenn eines der drei vollständig aufgeladen worden ist.

» Pixel Buds Feature Drop bringt neue Akku-Informationen









40 Prozent Rabatt auf Pixel Watch und Pixel Buds

Im Google Store bei Amazon gibt es derzeit wieder einige starke Aktionen rund um die Pixel-Produkte. Ihr könnt euch bis zu 40 Prozent Rabatt auf die Pixel Watch 3 sichern, bis zu 30 Prozent auf die Pixel Buds und eine Reihe weiterer Produkte.

» Hohe Rabatte im Google Store auf Pixel Watch und Pixel Buds

Pixel 10 Pro Fold und Pixel Watch 4 vorbestellen

In wenigen Tagen kommen das Pixel 10 Pro Fold sowie die Pixel Watch 4-Smartwatches auf den Markt. Jetzt lassen sich die Geräte noch mit lohnenden Rabatten vorbestellen: Ihr bekommt bis zu 300 Euro Eintauschbonus beim Foldable-Kauf sowie 11 Prozent Rabatt auf die Pixel Watch 4.

» Pixel Watch 4 jetzt in Aktion und Pixel 10 Pro Fold mit Eintauschbonus vorbestellen

