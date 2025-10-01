Pixel Buds Feature Drop: Smarte Kopfhörer informieren jetzt separat über Akkustand und Vollaufladung

Google hat erst vor wenigen Tagen ein umfangreiches Pixel Feature Drop für die Pixel Buds Pro 2 veröffentlicht, das eine ganze Reihe von Neuerungen auf die smarten Kopfhörer gebracht hat. Jetzt legt man noch einmal nach und bringt eine Verbesserung auf die Pixel-Smartphones, die die Nutzer detaillierter über den Akkustand informiert und über eine vollständige Aufladung benachrichtigt.



Erst in diesen Tagen erhalten alle Nutzer der Pixel Buds Pro 2 die neuen Funktionen rund um das Active Noise-Cancelling, den Schutz vor lauten Geräuschen sowie der neuen Gestenbedienung. Aber es gibt noch ein weiteres Feature, das nicht Teil des Pakets gewesen ist, und jetzt für alle Nutzer ausgerollt wird: Die smarten Kopfhörer werden noch hilfreicher als bisher über ihren Akkustand informieren.

Bluetooth-Geräte können bekanntlich ihren Akkustand gegenüber verbundenen Geräten melden, ein Standard, der von sehr vielen Geräten genutzt wird – natürlich auch von den Pixel Buds Pro 2. Jetzt können diese außerdem den Stand der drei Einzelgeräte besser als bisher an das Pixel-Widget vermelden und darüber informieren, wenn alle drei voll aufgeladen sind. Auf obigem Screenshot könnt ihr die Darstellung sehen.

Es ist sowohl der Akkustand für das Case als auch separat für den linken und den rechten Ohrstöpsel zu sehen. Die Übertragung dieser Informationen ist nicht neu, aber es wurde an der Darstellung geschraubt und die Voll-Benachrichtigung eingeführt. Bislang gab es diese nur für die Pixel Watch. Dass alle drei Einzelwerte im Pixel-Widget zu sehen sind, ist ebenfalls neu.

Das Update wird in diesen Tagen für alle Nutzer gemeinsam mit den restlichen Neuerungen ausgerollt. In Kürze werden auch die Pixel Buds 2a in den Verkauf gehen, die ihr bereits jetzt vorbestellen könnt.

