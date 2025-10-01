Amazon Fire TV Stick 4K Select: Ultraschneller Stick mit Vega OS startet für 54,99 € – Abschied von Android TV

Der Onlinehändler Amazon hat gestern Abend im Rahmen eines großen Smart-Events den neuen Amazon Fire TV Stick 4K Select vorgestellt, der sowohl in puncto Performance als auch unter der Haube einen großen Schritt macht. Man verspricht deutlich schnellere Apps und eine flüssigere Oberfläche – möglich macht das ausgerechnet der Abschied von Googles Android TV.



Es war im Vorfeld bereits spekuliert worden und jetzt hat Amazon es offiziell angekündigt: Der Fire TV-Stick verabschiedet sich von Android TV und setzt stattdessen in der neuen Generation auf das Amazon-eigene Betriebssystem Vega OS. Dabei handelt es sich um eine Plattform, die von Amazon auf Linux-Basis entwickelt wurde und auch bei neuen Echo Show-Geräten zum Einsatz kommt. Es ist also zumindest unter der Haube eine große Kehrtwende.

Der neue Amazon Fire TV Stick 4K Select ist das erste Gerät für Smart TVs, das auf das neue Betriebssystem setzt – und soll zeigen, wohin die Reise geht. Der Stick selbst hat sich äußerlich kaum verändert und auch die Oberfläche soll sich laut Amazon stark an die bisherige anlehnen, sodass die meisten Nutzer den Betriebssystem-Wechsel gar nicht bemerken. Zumindest nicht visuell, doch in puncto Performance soll der Schritt deutlich werden.

Laut Amazon soll der neue Fire TV Stick dabei helfen, jeden Pixel des 4K-Fernseher zu einem unglaublichen Preis zu maximieren. Der Stick liefert lebendige 4K-Bildqualität mit HDR10+-Unterstützung und Apps, die bemerkenswert schnell starten. Die Leistung wird durch das neue Amazon-Betriebssystem Vega ermöglicht, das reaktionsschnell und hocheffizient ist. Alles, was ihr zur Nutzung braucht, ist direkt im Lieferumfang enthalten und der Stick funktioniert mit allen wichtigen Streamingdiensten.

Ich denke, dass Amazon mit dem Umstieg von Android TV auf Vega OS den richtigen Weg geht und wenn der Stick sowie dessen Apps tatsächlich deutlich schneller reagieren, werden das natürlich auch die Nutzer honorieren. Ihr könnt den Stick ab sofort vorbestellen, ausgeliefert wird er ab Mitte Oktober.

