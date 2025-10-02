Google Store: Bis zu 40 Prozent Rabatt auf Pixel Watch + 30 Prozent Rabatt auf Pixel Buds Pro 2 (Amazon)

Im Google Store bei Amazon gibt es aktuell eine große Aktionswelle, die nicht nur die Pixel-Smartphones umfasst, sondern auch die Produkte aus dem erweiterten Portfolio: Jetzt bekommt ihr 30 Prozent Rabatt auf die Pixel Buds Pro 2 und sogar 40 Prozent Rabatt auf die Pixel Watch 3. Das solltet ihr euch bei Bedarf nicht entgehen lassen.



Bei Amazon starten zwar in der nächsten Woche die Amazon Prime Deal Days, doch das hält den Google Store bekanntlich nicht davon ab, ganz unabhängig davon starke Aktionen zu fahren. Neben den seit längerer Zeit laufenden hohen Rabatten auf die Pixel 9-Smartphones und sogar die Pixel 10-Smartphones gibt es jetzt auch beim Smartphone-Zubehör eine Reihe von interessanten Aktionen, die wir euch nicht vorenthalten wollen. Schaut euch bei Interesse doch gleich alle Aktionen im Google Store bei Amazon an.

30 Prozent Rabatt auf Pixel Buds Pro 2

Vermutlich nur wenige Tage gibt es jetzt ganze 30 Prozent Rabatt auf die Pixel Buds Pro 2. Google hat die smarten Kopfhörer gerade erst mit vielen neuen Funktionen ausgestattet, die im Rahmen eines überraschend umfangreichen Pixel Buds Feature Drop gekommen sind. Davon könnt ihr natürlich auch jetzt noch profitieren.

Letzte Aktualisierung am 2025-09-28 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.

40 Prozent Rabatt auf die Pixel Watch 3

Auch bei den Smartwatches startet Google starke Aktionen, denn ihr könnt euch jetzt bis zu 40 Prozent Rabatt auf die Pixel Watch 3 sichern. Die Smartwatches sind nach wie vor die aktuelle Generation, denn die vierte Generation ist noch gar nicht auf dem Markt. Google wird die Smartwatches noch für längere Zeit mit Updates und auch Feature Drops versorgen.

