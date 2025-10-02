Abo-Aktionen bei Amazon: Drei Monate Audible für 99 Cent + Amazon Music Unlimited gratis sichern

So langsam nähern wir uns der Shopping-Saison und es gibt wieder zwei starke Aktionen, die sich in den seltenen Runden stets großer Beliebtheit erfreuen – denn sie versprechen diesmal bis in das nächste Jahr hinein nahezu kostenlose Musik und Podcasts versprechen: Denn nach wie vor gelten die reduzierten Preise für beliebte Abos: So könnt ihr euch jetzt noch wenige Tage lang drei Monate Amazon Music Unlimited kostenlos oder auch drei Monate Audible für nur 99 Cent sichern.



Drei Monate Audible für 99 Cent

Das von Amazon seit vielen Jahren betriebene Hörbuch-Portal Audible bietet jetzt wieder eine starke Aktion, die euch sowohl bei Podcasts als auch Millionen Hörbüchern einsteigen lässt. Ihr bekommt jetzt drei Monate Audible für nur 99 Cent pro Monat und habt damit bis in das nächste Jahr hinein genügend Stoff für die Ohren. Natürlich könnt ihr das Abo jederzeit kündigen, falls nichts Passendes dabei sein sollte. Das Angebot gilt für alle Nutzer, die mindestens vier Wochen lang kein aktives Audible-Abo hatten.

» Drei Monate Audible für nur 99 Cent sichern

Drei Monate Amazon Music Unlimited gratis

Auch beim Musikstreaming legt Amazon noch einmal nach und bietet jetzt wieder drei Monate Amazon Music Unlimited vollkommen kostenlos. Ihr könnt euch das Angebot jetzt sichern und bei Bedarf auch sofort wieder kündigen, hört aber dennoch bis in das nächste Jahr hinein gratis Musik ohne Einschränkungen. Es stehen über 90 Millionen Songs in HD-Qualität zur Verfügung – das könnt ihr bei Bedarf auf jeden Fall einmal mitnehmen.

» Amazon Music Unlimited drei Monate kostenlos sichern

