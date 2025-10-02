Smart Home: Googles enttäuschender Neustart mit der Handbremse – alte Kameras und (k)ein Smart Speaker

Google hatte gestern Nachmittag zum Smart Home-Event geladen und viele neue Produkte vorgestellt, mit denen die gesamten Ambitionen in diesem Bereich neu gestartet werden sollen. Während die Software-Angebote durchaus Potenzial haben, scheint man im Hardware-Bereich auch diesmal kein glückliches Händchen zu beweisen. Denn sowohl die Nest-Kameras als auch der neue Smart Speaker enttäuschen.



Google hat den Smart Home-Bereich lange Zeit schleifen lassen, sodass es jetzt mal wieder einen Neustart braucht, der wenig überraschend rund um Gemini aufgebaut ist. Wir haben euch bereits Gemini for Home vorgestellt, über das Google Home Premium-Abo berichtet und auch die neue Google Home-App ausführlich gezeigt. Alles mit vielen neuen Funktionen und großem Potenzial. Doch es wurde auch Hardware vorgestellt, bei der die Begeisterung vielleicht nicht ganz so groß ist.

Nest Kameras als Aufguss

Die neuen Nest-Kameras werden von Google zwar als KI-Kameras verkauft, unterscheiden sich aber nicht sonderlich von ihren Vorgängern. Zwar sollen sie die beste Bildqualität aller Zeiten bieten, aber die Qualitäts-Unterschiede sind marginal und außerhalb der Testlabore kaum auszumachen. Äußerlich sehen sie ihren Vorgängern zum Verwechseln ähnlich und neue Funktionen hat man ihnen auch nicht spendiert. Das Portfolio wurde lediglich aufgefrischt – vollkommen in Ordnung. Aber das hat mit einem großangelegten Neustart nichts zu tun.

Natürlich muss man das Rad nicht neu erfinden und kann auf das etablierte Design setzen, aber wenn es noch nicht einmal zu neuen Produktbezeichnungen reicht, dann sehen wir schon, dass keine großen Sprünge erwartet werden können. Meine Prognose: Auch die neue Generation bleibt Ladenhüter und ist eher eine Übergangsgeneration. Denn „Nest“ wurde in allen Bereichen auf „Google Home“ umgeflaggt, außer bei den Kameras. Daher denke ich, dass im nächsten Jahr neue Google-Kameras erscheinen, die dann einen echten Neustart darstellen.

» Alle Infos zu den neuen Google Nest-Kameras









Welcher Smart Speaker?

Eine noch größere Enttäuschung ist der neue Google Home Speaker. Der neue Lautsprecher mag rein technisch und auch äußerlich ein großer Sprung sein, was bei Googles langem Verschlafen des Portfolios kein Wunder ist, aber das ist im Oktober 2025 nicht viel wert. Denn Google wird den neuen Smart Speaker erst im Frühjahr 2026 (!) auf den Markt bringen. Also in vier bis sechs Monaten – vielleicht auch erst zur Google I/O im Mai 2026. Konkret wollte man sich dazu nicht äußern.

Gut Ding will Weile haben, vollkommen in Ordnung. Aber warum muss man heute ein Produkt ankündigen, das von allen Nutzern bis zum Verkaufsstart längst vergessen ist? Warum veröffentlicht man schon Anfang September einen Teaser für die Oktober-Ankündigung, nur um dann erneut auf einen deutlich späteren Zeitpunkt zu verweisen? Der Smart Speaker ist damit eine reine Füll-Ankündigung, damit es nicht ganz so traurig aussieht. Da hätte Google auch gleich das Pixel 10a ankündigen oder die Pixel 11-Smartphones zeigen können.

» Alle Infos zum neuen Google Home Smart Speaker

—

Fraglich ist, ob das wirklich von Anfang an so geplant gewesen ist oder man den Smart Speaker noch bis vor wenigen Wochen im Oktober starten wollte. Produktionsprobleme? Ich denke es eher nicht und vermute, dass der gesamte Smart Home-Neustart ein Schnellschuss ist, um Gemini in das Smart Home zu bringen. Dann müssen auch alte Kameras und ein nicht-existierender Smart Speaker reichen…

» Google Home: Viele neue Produkte starten – Gemini for Home, Smart Speaker, Kameras, Home Premium & App

Jetzt Pixel 10 kaufen und ein Jahr Google One AI Pro gratis erhalten + 100 Euro Eintauschbonus:



Letzte Aktualisierung am 2025-09-30 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.