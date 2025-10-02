Google Play Store Aktion: Diese 47 Android-Apps, Spiele, Icon Packs & Live Wallpaper gibt es heute Gratis

Am Donnerstag gibt es im Google Play Store viele temporär kostenlose Apps, Spiele, Icon Packs und Live Wallpaper – schaut mal herein.


Weil Google im Play Store keine explizite Übersicht über vergünstigte oder gar temporär kostenlose Apps besitzt, findet man diese meist nur zufällig oder stößt erst darauf, wenn es zu spät ist. Aus diesem Grund listen wir regelmäßig solche Aktionen auf, die vielleicht für den einen oder anderen ganz interessant sein können. Dabei beschränken wir uns auf Apps, die folgende Voraussetzungen erfüllen:

  • Die App ist zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Gratis. Das bezieht sich nur auf den Kaufpreis im Play Store, nicht auf In-App Käufe oder andere zusätzliche Finanzierungsmodelle.
  • Die App ist normalerweise kostenpflichtig.
  • Die App ist mit mindestens 3 Sternen bewertet.

apps 30.08.2025

Apps
Stick - Remote Control TV Pro
Stick - Remote Control TV Pro
Stick - Remote Control TV Pro
Entwickler: Ai Apps SRL
Preis: Kostenlos
Passport Photo: ID Photo Print
Passport Photo: ID Photo Print
Passport Photo: ID Photo Print
Entwickler: TAPUNIVERSE
Preis: Kostenlos
Image Converter - HEIC to JPG
Image Converter - HEIC to JPG
Image Converter - HEIC to JPG
Entwickler: TAPUNIVERSE
Preis: Kostenlos
Business Card Maker: Logo Card
Business Card Maker: Logo Card
Business Card Maker: Logo Card
Entwickler: TAPUNIVERSE
Preis: Kostenlos
Spy Camera Network Scanner PRO
Spy Camera Network Scanner PRO
Spy Camera Network Scanner PRO
Entwickler: Ai Apps SRL
Preis: Kostenlos
Xproguard Photo Vault
Xproguard Photo Vault
Xproguard Photo Vault
Entwickler: Total Xproguard Private Limited
Preis: Kostenlos
Cutout Premium
Cutout Premium
Cutout Premium
Entwickler: Ai Apps SRL
Preis: Kostenlos
Fit Workout Pro - AI Trainer
Fit Workout Pro - AI Trainer
Fit Workout Pro - AI Trainer
Entwickler: AUSTECH STUDIO
Preis: Kostenlos
Watch Faces
Nitrous Watch Face
Nitrous Watch Face
Nitrous Watch Face
Entwickler: amoledwatchfaces™
Preis: Kostenlos
Digital Basic 14 Wear OS 4+
Digital Basic 14 Wear OS 4+
Digital Basic 14 Wear OS 4+
Entwickler: OQ Watchfaces
Preis: Kostenlos

Google Home: Großes Update für die Smart Home-App – bringt Gemini, neue Oberfläche und Tempo (Galerie)

Google Home: Viele neue Produkte starten – Gemini for Home, Smart Speaker, Kameras, Home Premium & App




Spiele
Car crash - fun city
Car crash - fun city
Car crash - fun city
Entwickler: ExoPlay Interactive
Preis: Kostenlos
Empire Defender Offline Games
Empire Defender Offline Games
Empire Defender Offline Games
Entwickler: Putaleng
Preis: Kostenlos
Der Einsame Hacker
Der Einsame Hacker
Der Einsame Hacker
Entwickler: The Lonely Developer Studios - Spain
Preis: Kostenlos
Mini Restaurant Premium
Mini Restaurant Premium
Mini Restaurant Premium
Entwickler: Unimob Global
Preis: Kostenlos
Defenchick: tower defense
Defenchick: tower defense
Defenchick: tower defense
Entwickler: GiftBox Games
Preis: Kostenlos
Geheimnis Blackthorn Castle
Geheimnis Blackthorn Castle
Geheimnis Blackthorn Castle
Entwickler: Syntaxity
Preis: Kostenlos
Pixel Blade M VIP
Pixel Blade M VIP
Pixel Blade M VIP
Entwickler: pixelstar
Preis: Kostenlos
EHW Premium & stick fight
EHW Premium & stick fight
EHW Premium & stick fight
Entwickler: DIVMOB
Preis: Kostenlos
ExtremeJobsKnight’sManager VIP
ExtremeJobsKnight’sManager VIP
ExtremeJobsKnight’sManager VIP
Entwickler: Bigshot Games
Preis: Kostenlos
König der Waffen VIP
König der Waffen VIP
König der Waffen VIP
Entwickler: NextDoors
Preis: Kostenlos
Stick Warrior SuperHero Dragon
Stick Warrior SuperHero Dragon
Stick Warrior SuperHero Dragon
Entwickler: Super Dragon Legends PVP
Preis: Kostenlos
Antonyms PRO
Antonyms PRO
Antonyms PRO
Entwickler: LittleBigPlay - Word, Educational & Puzzle Games
Preis: Kostenlos
Articles Grammar Test PRO
Articles Grammar Test PRO
Articles Grammar Test PRO
Entwickler: LittleBigPlay - Word, Educational & Puzzle Games
Preis: Kostenlos
Spelling Pro! (Premium)
Spelling Pro! (Premium)
Spelling Pro! (Premium)
Entwickler: LittleBigPlay - Word, Educational & Puzzle Games
Preis: Kostenlos
Jewels Premium Match 3 Puzzles
Jewels Premium Match 3 Puzzles
Jewels Premium Match 3 Puzzles
Entwickler: otto games
Preis: Kostenlos
[VIP]UFO Dude RPG
[VIP]UFO Dude RPG
[VIP]UFO Dude RPG
Entwickler: Artifact Games
Preis: Kostenlos
TouchTouchPangPang
TouchTouchPangPang
TouchTouchPangPang
Entwickler: wind
Preis: Kostenlos
Healing Wood Block Travel
Healing Wood Block Travel
Healing Wood Block Travel
Entwickler: wind
Preis: Kostenlos

Icon Packs
Fledermaus - Square Icon Pack
Fledermaus - Square Icon Pack
Fledermaus - Square Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Minka Dark - Icon Pack
Minka Dark - Icon Pack
Minka Dark - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Belga Light - Icon Pack
Belga Light - Icon Pack
Belga Light - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Material You Square Icon Pack
Material You Square Icon Pack
Material You Square Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Earth - Lines Icon Pack
Earth - Lines Icon Pack
Earth - Lines Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos
Kathleen - Lines Icon Pack
Kathleen - Lines Icon Pack
Kathleen - Lines Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos
Marigold - Lines Icon Pack
Marigold - Lines Icon Pack
Marigold - Lines Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos
Live Wallpaper
Lines Live Wallpaper
Lines Live Wallpaper
Lines Live Wallpaper
Entwickler: DotCode Apps
Preis: Kostenlos
Crazy Sand - Live Wallpaper
Crazy Sand - Live Wallpaper
Crazy Sand - Live Wallpaper
Entwickler: DotCode Apps
Preis: Kostenlos
Unreal Space HD
Unreal Space HD
Unreal Space HD
Entwickler: Igor Maliukh
Preis: Kostenlos
Team Pixel Wallpapers
Team Pixel Wallpapers
Team Pixel Wallpapers
Entwickler: Lagguy
Preis: Kostenlos
Wallfever - Minimal Wallpapers
Wallfever - Minimal Wallpapers
Wallfever - Minimal Wallpapers
Entwickler: Lagguy
Preis: Kostenlos
Planets Live Wallpaper Plus
Planets Live Wallpaper Plus
Planets Live Wallpaper Plus
Entwickler: H21 lab
Preis: Kostenlos
Prism Live Wallpaper
Prism Live Wallpaper
Prism Live Wallpaper
Entwickler: Viktor Bohush
Preis: Kostenlos
3D Parallax Live Wallpaper - 4
3D Parallax Live Wallpaper - 4
3D Parallax Live Wallpaper - 4
Entwickler: 3d background
Preis: Kostenlos
BLW Tolle Live-Hintergründe
BLW Tolle Live-Hintergründe
BLW Tolle Live-Hintergründe
Entwickler: N7 Mobile Sp. z o.o.
Preis: Kostenlos
WallApp - Wallpaper Manager
WallApp - Wallpaper Manager
WallApp - Wallpaper Manager
Entwickler: Simone Sestito
Preis: Kostenlos
Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
Entwickler: Crydata
Preis: Kostenlos

Angebot verpasst? Nicht so schlimm!

Da die Aktionspreise meist nur für einen sehr kurzen Zeitraum gelten, kann es natürlich sein, dass der Preis schnell wieder steigt. Habt ihr eine Aktion verpasst, dann kommt sie meist so schnell nicht wieder. Deswegen: Seid schnell und ladet Apps eventuell auch vorausschauend herunter. Ladet eine derzeit Gratis erhältliche App einmal herunter, und sie bleibt dauerhaft in eurem Account gespeichert. Zu einem späteren Zeitpunkt kann sie dann, obwohl sie zu dem Zeitpunkt kostenpflichtig ist, wieder vollkommen kostenlos heruntergeladen und vollständig genutzt werden.

Google Play Guthaben verdienen

google umfrage app

Und wenn ihr die 1,99 Euro (oder wie viel auch immer) dann doch nicht sparen konntet, dann müsst ihr trotzdem nicht unbedingt in die Tasche greifen: Mit der Google Umfrage-App könnt ihr schnell und einfach Google Play-Guthaben verdienen. Pro Monat lassen sich so um die 6-7 Euro verdienen, die innerhalb eines Jahres ausgegeben werden können, bevor sie dann wieder ablaufen.

» Google Umfrage-App jetzt ausprobieren

Schaut auch in unsere letzten Aktions-Auflistungen herein, vielleicht gilt der eine oder andere Preis ja immer noch 🙂

» GWB: Die Aktionen der letzten Tage im Play Store

Wenn du keine Play Store-Aktionen im GWB-Stream sehen möchtest, kannst du sie jetzt einfach dauerhaft ausblenden
Ich möchte keine Play Store Aktion-Artikel mehr sehen | Play Store Aktion-Artikel wieder anzeigen

» RSS-Feed ohne die Play Store Aktion-Artikel


