Android: Neue Google System Updates sind da – diese Neuerungen kommen auf Smartphones und Tablets

Obwohl bereits der Oktober angebrochen ist, legt Google noch ein letztes Mal im September nach und hat für Smartphone-Nutzer kürzlich das neue Google System Update veröffentlicht. Auch in dieser Ausgabe gibt es wieder eine Reihe von Neuerungen für Smartphone, Tablets und andere Geräte. Der weitgehend modulare Aufbau des Android-Betriebssystems macht es möglich, dass Google mehrmals pro Monat Verbesserungen ankündigen und einzeln in mehreren Wellen ausrollen kann.



Bei den Google System Updates handelt es sich um eine noch junge Linie von Updates, die aus Betriebssystem-Komponenten besteht, die direkt über den Play Store aktualisiert werden können. Zuvor war das unter der internen Bezeichnung „Project Mainline“ bekannt und die Änderungen wurden nur in Ausnahmefällen öffentlich kommuniziert. Doch mit neuem Namen wurde auch die Transparenz gesteigert und es gibt mehrmals monatlich detaillierte Informationen zu den Verbesserungen. Wer möchte, kann die Google System Updates aktivieren oder deaktivieren.

Die Google System Updates sind übrigens unabhängig von den Google Play Services Updates und den Updates über den Google Play Store. Während sich die System Updates tatsächlich auf das Betriebssystem selbst beziehen, sind die Play Services für den Aufsatz und das Framework verantwortlich. Der Google Play Store aktualisiert die vom Benutzer verwendeten Apps und ist damit in der obersten Ebene der dreistufigen Update-Pyramide. Dennoch beziehen sich die meisten Updates üblicherweise auf Verbesserungen rund um den Google Play Store und dessen Infrastruktur.

Hier nun die Updates für die fünfte Runde im September, die Verbesserungen rund um die Entwicklerdienste, Kontoverwaltung, die Geräteverbindungen, für Wallet, den Google Play Store sowie für Sicherheit und Notfälle im Gepäck haben. In der folgenden Auflistung seht ihr alle Neuerungen der letzten Tage, wobei sich die neusten Einträge am Anfang der Liste befinden.









Google System Updates im September 2025:

Google Play-Dienste, Version 25.38 (29.09.2025) Geräteverbindung [Smartphone] Mit dieser Funktion können Sie über „Schnelles Pairing“ die Audiofreigabe nutzen.

[Smartphone] Sie können jetzt Daten von Ihrem vollständig verwalteten Gerät wiederherstellen, nachdem Sie Ihr neues Gerät eingerichtet haben. Sicherheit und Datenschutz [Smartphone] Sie erhalten jetzt eine verbesserte Textbeschreibung für den geteilten Standort. Systemverwaltung [Smartphone, TV] An der Benutzeroberfläche wurden geringfügige Verbesserungen vorgenommen, um das Erstellen von Google Play Spiele-Profilen zu vereinfachen. Dienstprogramme [Auto, Smartphone] Sie können jetzt Wallet-Elemente wie Kundenkarten, Flugnummern und Gutscheincodes automatisch ausfüllen und speichern. Wallet [Smartphone] Neue Funktionen für Entwickler von Google- und Drittanbieter-Apps zur Unterstützung von Prozessen im Zusammenhang mit dem digitalen Wallet und Zahlungen in ihren Apps. Google Play Store, Version 48.2 (29.09.2025) [Smartphone] Der Tab „Ich“ wird eingeführt, ein Bereich mit ausgewählten Inhalten in Google Play, in dem Sie sich intensiver mit den Themen beschäftigen können, die Sie am meisten interessieren.

[Smartphone] Mit diesem Update finden Sie jetzt auf dem Tab „Ich“ personalisierte App-Inhalte aus Ihren installierten Apps.

[Smartphone] Über die Funktionen „Öffentliches Profil“ und „Folgen“ ist es jetzt möglich, anderen Spielern zu folgen, um sich deren Profil und Spieleaktivität anzusehen, und das eigene Profil mit Freunden zu teilen.

[Smartphone] In Kenia können Sie jetzt mit M-Pesa bei Google Play bezahlen.

[Smartphone] Wenn Sie ein Game spielen, können Sie jetzt mit Streaks Prämien erhalten.

[Smartphone] Mit diesem Update können Sie jetzt auf Webquellen für KI‑generierte Inhalte unseres Chatbots zugreifen.

[Smartphone] Sie können jetzt die neuesten YouTube-Videos der Community für ausgewählte Spiele aufrufen.

[Smartphone] Wenn Sie Google Play zum ersten Mal verwenden, können Sie Ihre Interessen in verschiedenen Kategorien auswählen, um sofort personalisierte Empfehlungen zu erhalten.

[Smartphone] Sie können Google Play Spiele für Windows jetzt über den Google Play Store auf Ihrem Android-Smartphone suchen und verwalten. Android WebView, Version 141 (24.09.2025) Verbesserungen bei Sicherheit und Datenschutz sowie Updates zur Korrektur von Fehlern.

Neue Funktionen für Google- und Drittanbieter-App-Entwickler zur Unterstützung von Funktionen für die Anzeige von Webinhalten in ihren Apps. Wichtig: Einige Funktionen sind möglicherweise experimentell und für bestimmte Nutzer verfügbar. Google Play-Dienste, Version 25.37 (22.09.2025) Kontoverwaltung [Smartphone] Stabilitätsverbesserungen und Fehlerkorrekturen wurden vorgenommen. Entwicklerdienste [Smartphone] Mit dem interaktiven Android-Dokumentenscanner können Sie jetzt ganz einfach mehrere Seiten in Echtzeit scannen.

[Auto, Smartphone, TV, Wear] Neue Funktionen für Entwickler von Google- und Drittanbieter-Apps, mit denen die Kontoverwaltung in ihren Apps unterstützt wird. Geräteverbindung [Smartphone, Wear] Fehlerkorrekturen im Bereich Dienste für Geräteverbindungen. Standort und Kontext [Smartphone] Mit dieser Funktion wird Ihre Zeitachse verbessert, wenn Sie auf der Ortsseite einchecken. Support [Smartphone] Mit diesem Update können Sie jetzt Informationen zu neuen Android-Funktionen aufrufen. Wallet [Smartphone] Mit dieser Funktion können Nutzer in Japan Guthabenbenachrichtigungen für ihre Fahrkarten einrichten. Google Play Store, Version 48.1 (22.09.2025) [Smartphone] Google Play Store-Benachrichtigungen wurden verbessert, sodass Sie jetzt benachrichtigt werden, wenn kürzlich installierte Apps zur Verwendung bereit sind.

[Smartphone] An der Benutzeroberfläche wurden Verbesserungen vorgenommen, die helfen sollen, zu verhindern, dass Schutzfunktionen durch Exploits deaktiviert werden.

[PC, Smartphone] Mit diesem Update werden auf den redaktionellen Seiten bei Google Play neue Formate eingeführt, über die Apps und Inhalte effektiver präsentiert werden können.

[Smartphone] Mit diesem neuen Update wird im Comics Hub ein neuer Bereich angezeigt, in dem alle aktuellen Manga-Veröffentlichungen an einem zentralen Ort zu finden sind. Google Play-Dienste, Version 25.36 (15.09.2025) Kontoverwaltung [Auto] Mit diesem Update wird unter Android Automotive die Auffindbarkeit von Google Log‑in sowie die Interaktion mit dieser Funktion verbessert.

[Wear] Sie können jetzt ein ausdrucksstarkes Design für das Dashboard in den Jugendschutzeinstellungen auswählen. Entwicklerdienste [Smartphone] Neue Funktionen für Entwickler von Google- und Drittanbieter-Apps zur Unterstützung von standort- und kontextbezogenen Prozessen in ihren Apps. Geräteverbindung [Smartphone] Mit dieser Funktion können Sie gemeinsam verwaltete Konten über QuickStart auf Ihr neues Gerät übertragen.

[Smartphone, Wear] Fehlerkorrekturen im Bereich Dienste für Geräteverbindungen. Systemverwaltung [Auto, PC, Smartphone, TV, Wear] Updates bei den Systemverwaltungsdiensten zur Verbesserung der Geräteleistung. Google Play Store, Version 48.0 (15.09.2025) [Smartphone] Oben auf dem Tab „Apps“ wurde ein neues vorgestelltes Format hinzugefügt.

[Smartphone] Nutzer in Südkorea finden jetzt unter „Apps“ einen Bereich für Unterhaltung.

[Smartphone] Sie können Ihre bevorzugten Apps auf Ihrem neuen Android-Smartphone jetzt schneller wiederherstellen. Google Play-Dienste, Version 25.35 (08.09.2025) Entwicklerdienste [Smartphone] Mit diesem Update wird das ausdrucksstarke Design jetzt im Dokumentenscanner unterstützt. Geräteverbindung [Smartphone, Wear] Fehlerkorrekturen im Bereich Dienste für Geräteverbindungen.

[Smartphone] Mit dieser neuen Funktion können Sie Ihren Linux TV über Wake on LAN mit Cast aus dem Ruhemodus starten. Systemverwaltung [Smartphone] Mit diesem Update werden die Bestätigung der Telefonnummer und die Überprüfung der Erreichbarkeit automatisch bei der Einrichtung ausgeführt. Sie können Ihre Einstellungen in den Geräteeinstellungen und in Ihrem Google-Konto verwalten. Wallet [Smartphone, Wear] Zugangskarten aus dem Arbeitsprofil für das private Profil bereitstellen. Google Play Store, Version 47.9 (08.09.2025) [Smartphone] Mit der neuen aufgabenbasierten Suchfunktion können Sie Apps finden, die Ihnen bei der Erledigung Ihrer Aufgaben helfen. Google Play-Dienste, Version 25.34 (01.09.2025) Kontoverwaltung [Smartphone] Fehlerkorrekturen im Bereich Dienste für die Kontoverwaltung. Geräteverbindung [Smartphone] Neue Funktionen für Entwickler von Google- und Drittanbieter-Apps zur Unterstützung von Geräteverbindungsprozessen in ihren Apps.

[Smartphone, Wear] Neue Funktionen für Entwickler von Google‑ und Drittanbieter‑Apps zur Unterstützung von Geräteverbindungsprozessen in ihren Apps. Sicherheit & Notfälle [Smartphone] Mit diesem Update ist jetzt die Sicherung und Wiederherstellung für den Diebstahlschutz verfügbar. Wallet [Smartphone, Wear] Sie können jetzt eine kontaktlose Transaktion authentifizieren, wenn Ihr Smartphone länger als 30 Sekunden gesperrt bleibt. Google Play Store, Version 47.8 (01.09.2025) [Smartphone] Snippets enthalten jetzt relevantere Ergebnisse.

» Android für den Desktop: Googles neues Betriebssystem soll schon 2026 starten; großes Upgrade für ChromeOS

[Google Support]

Letzte Aktualisierung am 2025-09-28 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.