Samsung & OpenAI: Umfangreiche Kooperation in vielen Bereichen angekündigt – was ist mit Google Gemini?

Die Künstliche Intelligenz spielt heute auf vielen Geräten eine wichtige Rolle – allen voran natürlich auf dem Smartphone. Jetzt haben Samsung und OpenAI eine umfangreiche Partnerschaft verkündet, die viele Bereiche abseits davon umfassen soll. Die Smartphone-Sparte scheint vorerst von der Kooperation ausgenommen zu sein, sodass die Zukunft der Google-Partnerschaft auf wackligen Füßen stehen könnte.



Google und Samsung kooperieren seit sehr vielen Jahren umfangreich in mehreren Bereichen, was vor allem im Smartphone-Bereich immer wieder deutlich wird. Samsung setzt sowohl an der Oberfläche als auch im Hintergrund auf Googles Gemini-KI und gehört damit zu den wichtigsten Partnern in diesem Bereich. Doch schon seit einigen Monaten gibt es Gerüchte, dass sich Samsung nach Alternativen umsieht – und diese scheint man jetzt gefunden zu haben.

Das Unternehmen hat eine umfassende Partnerschaft mit ChatGPT-Betreiber OpenAI angekündigt, die sehr viele Bereiche umfassen soll. Es umfasst Samsung Electronics für die gesamte Gerätesparte, reicht aber auch bis zu Samsung Heavy Industries, das unter anderem im Schiffbau aktiv ist. Außerdem will Samsung OpenAI mit Halbleitern versorgen, wobei wohl vor allem die DRAM-Komponenten für OpenAI von Interesse sein sollen. Das sind alles Bereiche, die die Smartphone-Sparte noch nicht berühren.

Mutmaßlich hat Samsungs Smartphone-Bereich eine exklusive Vereinbarung mit Google und spart die OpenAI-Kooperation an dieser Stelle aus, aber das muss in Zukunft natürlich nicht so bleiben. Bei Google dürfte man die Ankündigung daher wohl sehr kritisch beäugen und darauf bedacht sein, die Bande zwischen Google Gemini und den smarten Samsung-Geräten noch etwas enger zu knüpfen.

Samsung hat zum Abschluss noch angekündigt, die Einführung von ChatGPT im gesamten Konzern zu prüfen, was dem Google-Konkurrenten eine breite und prominente Basis verschaffen würde. Details sind dazu aber noch nicht bekannt.

