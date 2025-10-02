Android: Das Smartphone am Handgelenk – Samsung patentiert biegbares Smartwatch-Phone (Galerie)

In der Smartphone-Abteilung von Samsung ist man trotz vieler Foldable-Generationen noch immer auf der Suche nach sinnvollen Anwendungsmöglichkeiten und könnte dabei zumindest theoretisch fündig geworden sein. Jetzt hat man sich ein Patent auf ein Produkt gesichert, dass ein faltbares Smartphone in eine Smartwatch verwandelt und somit gleich zwei Geräteklassen abdeckt. Aber das ist nicht die einzige Idee.



Schon vor dem Start der ersten faltbaren Smartphones gab es Ideen und Konzepte, die ein um den Arm geschlungenes Gerät mit Display zeigten. Doch was damals eher Wunschträume und bestenfalls abenteuerliche Demos waren, könnte mit heutigen Technologien umgesetzt werden – darauf deutet zumindest ein neues Samsung-Patent hin, das bei Summarize Meeting veröffentlicht wurde. Dieses zeigt ein Smartphone, das entsprechend geformt werden kann, um als Armband/Smartwatch verwendet zu werden.

Für dieses Produkt sollen flexible OLED-Display zum Einsatz kommen, die eine solche Biegung überhaupt erst ermöglichen. Denn hier wird nicht geklappt, sondern tatsächlich im technisch möglichen Rahmen gebogen. Während Displays so etwas heute bereits gut vertragen, dürfte das größere Problem wohl darunter liegen, denn die Akkus, Chips, Kabelstränge und sonstigen Bauteile stecken Ein Falten oder Biegen nicht gut weg. Es müssen daher entsprechende Bereiche geschaffen werden, die sich nicht bewegen.

Im Patent wird erklärt, dass im Gerät Sensoren verbaut sind, die den jeweiligen Biegegrad erkennen und darauf reagieren können. Ein weiteres Problem könnte es wohl auch sein, dass das Ganze zum einen leicht biegbar sein soll, zum anderen aber auch stabil und zuverlässig um das Handgelenk halten muss. Gleichzeitig sollte es im Smartphone-Modus wieder gerade sein, ohne dass zu viel Faltarbeit auf den Nutzer zukommt.

Natürlich muss der wichtige Displayinhalt stets an der Oberseite gezeigt werden, sodass die restlichen 50 bis 70 Prozent des Displays – die sich effektiv nur durch Verrenkungen oder Drehen des Geräts ablesen lassen, nicht sinnvoll zu verwenden sind. Ich denke, dass das rein technisch beeindruckend ist, aber in der gezeigten Umsetzung nicht sehr hilfreich ist. Interessanter ist da schon das Smartphone, das sich in eine Tastatur verwandeln kann:

