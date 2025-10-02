GMail: Google kappt externe Verbindungen – POP3-Abruf und Gmailify werden in Kürze eingestellt

Google hat mit der Mailplattform GMail immer wieder neue Funktionen und innovative Features eingeführt, die viele Nutzer an die Plattform gebunden haben – was diese mit großem Abstand zur Marktführerschaft gebracht hat. Doch jetzt kündigt man das schnelle Ende einiger Funktionen, die vor allem Nutzer mit mehreren Mailkonten betreffen wird: POP3 und Gmailify werden eingestellt.



GMail ist seit vielen Jahren sowohl ein eigener Mailanbieter als auch eine Plattform und App, die zwar Hand in Hand gehen, aber aus verschiedenen Teilbereichen bestehen. Wie schon 2004 zum Start von GMail üblich, bietet die Plattform die Möglichkeit, per POP3 E-Mails von anderen Konten abzurufen und diese zu GMail zu übertragen – damals war so etwas hauptsächlich für die Nutzung von Outlook, Thunderbird und Co vorgesehen. GMail hat das bis heute unterstützt, wird es aber in Kürze einstellen.

Schon ab Januar wird es nicht mehr möglich sein, E-Mails aus anderen Konten von GMail abrufen zu lassen. Zumindest nicht mehr über den damaligen Standardweg von POP3. Diverse Weiterleitungen werden weiterhin funktionieren und auch die Alternative IMAP bleibt an Bord.

Gleichzeitig wird auch GMailify eingestellt, das den Nutzern gut zehn Jahre lang die Möglichkeit gab, wichtige GMail-Features wie die den Spamfilter im Zusammenspiel mit externen Konten zu verwenden. Auch diese Funktion, die vermutlich nicht ganz so häufig genutzt wurde, wird ab Januar 2026 nicht mehr funktionieren.

GMail kappt also wichtige Brücken zu anderen Anbietern und begründet das auch ungeschönt damit, dass die Nutzer ihre Nachrichten nur in GMail auf die sicherste und aktuellste Weise nutzen können. Alle anderen Technologien zur Anbindung externer Konten bleiben noch bestehen, wobei es da sicherlich keine Garantie auf eine langfristige Zukunft gibt.

