Waymo: Google-Fahrzeuge können bei Delikten keinen Strafzettel erhalten – ohne Fahrer kein echtes Vergehen

Die autonomen Fahrzeuge der Google-Schwester Waymo sind mittlerweile in vierstelliger Anzahl in immer mehr US-Regionen unterwegs und haben sich in einigen Kreisen als Taxidienst etabliert. Trotz aller KI sind sie noch nicht frei von Fehlern, sodass Verkehrskontrollen zum Thema werden. Doch jetzt mussten US-Polizisten feststellen, dass sie selbst bei einem Delikt keine Handhabe haben.



Die Waymo-Fahrzeuge gelten seit vielen Jahren als weitestgehend zuverlässig und trotz manchmal wilder Manöver als sehr sicher – sodass sie in immer mehr US-Regionen im Taxidienst stehen können. Dennoch kann es manchmal zu Verkehrsübertretungen kommen, die allerdings aufgrund der Autonomie nicht gestraft werden können. Das musste jetzt die US-Polizei feststellen, die sich darüber trotz Delikt mehr oder weniger amüsierte.

Vor wenigen Tagen hat ein Waymo-Fahrzeug in San Bruno ein Wendeverbot übersehen oder ignoriert (man weiß es nicht genau) und an einer Kreuzung eine 180 Grad-Wendung vorgenommen. Das blieb nicht unbemerkt und so hielten die Polizeibeamten das Fahrzeug an, um den Fahrer auf sein Vergehen hinzuweisen. Dabei mussten sie allerdings feststellen, dass es keinen Fahrer gibt und das Fahrzeug ohne Fahrgäste und auch ohne Lenker unterwegs gewesen ist.

Also kontaktierte man Waymo und wies das Unternehmen auf das Vergehen hin, das dann allerdings folgenlos blieb. Denn, Zitat „weil kein menschlicher Fahrer anwesend war, konnte kein Strafzettel ausgestellt werden“. Man hat schlicht keine Möglichkeit, einer Maschine einen Strafzettel auszustellen. Einen Strafzettel auf ein Unternehmen auszustellen ist ebenfalls nicht möglich und somit bleibt es Folgenlos. Waymo verspricht zwar Besserung und will die Situation untersuchen, aber eilig dürfte man es damit wohl nicht haben.

Aber die Polizei bzw. der Gesetzgeber wollen ebenfalls nachrüsten: Es ist wohl ein Gesetz in Arbeit, dass es erlaubt, auch den Unternehmen bzw. Betreibern der Fahrzeuge einen Strafzettel ausstellen zu können. Bis dahin kann man nur hoffen, dass es nur bei solch kleinen Vergehen bleibt. In Deutschland wäre ein Bußgeld zwischen 20 und 35 Euro fällig.

