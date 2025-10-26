Google Play Store Aktion: Diese 50 Android-Apps, Spiele, Icon Packs & Live Wallpaper gibt es heute Gratis

Am Sonntag gibt es im Google Play Store sehr viele vorübergehend kostenlose Apps, Spiele, Icon Packs und Live Wallpaper – schaut mal herein. Heute berichten wir über die Android XR Smart Glasses und die Android XR-Oberflächen, zeigen euch die Google Fotos KI-Neuerungen und weisen auf die Pixel-Aktionen im Google Store hin.


Weil Google im Play Store keine explizite Übersicht über vergünstigte oder gar temporär kostenlose Apps besitzt, findet man diese meist nur zufällig oder stößt erst darauf, wenn es zu spät ist. Aus diesem Grund listen wir regelmäßig solche Aktionen auf, die vielleicht für den einen oder anderen ganz interessant sein können. Dabei beschränken wir uns auf Apps, die folgende Voraussetzungen erfüllen:

  • Die App ist zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Gratis. Das bezieht sich nur auf den Kaufpreis im Play Store, nicht auf In-App Käufe oder andere zusätzliche Finanzierungsmodelle.
  • Die App ist normalerweise kostenpflichtig.
  • Die App ist mit mindestens 3 Sternen bewertet.

apps 25.10.2025

Apps
PowerAudio Music Player
PowerAudio Music Player
Download QR-Code
PowerAudio Music Player
Entwickler: PowerAudio Team
Preis: Kostenlos
Rotation Control
Rotation Control
Download QR-Code
Rotation Control
Entwickler: Power Mind Apps
Preis: Kostenlos
Accumulator PDF Mini
Accumulator PDF Mini
Download QR-Code
Accumulator PDF Mini
Entwickler: Salemo Lines
Preis: 4,99 €
Scan Text From Image English
Scan Text From Image English
Download QR-Code
Scan Text From Image English
Entwickler: Power Mind Apps
Preis: Kostenlos
Magic Slate Pro
Magic Slate Pro
Download QR-Code
Magic Slate Pro
Entwickler: ng-labs
Preis: Kostenlos
Watch Faces
LCD mit Tarnmuster:Zifferblatt
LCD mit Tarnmuster:Zifferblatt
Download QR-Code
LCD mit Tarnmuster:Zifferblatt
Entwickler: Yeei Watch Face
Preis: Kostenlos
Widgets 2: Watch face
Widgets 2: Watch face
Download QR-Code
Widgets 2: Watch face
Entwickler: amoledwatchfaces™
Preis: Kostenlos
Spooky: Halloween Watch Face
Spooky: Halloween Watch Face
Download QR-Code
Spooky: Halloween Watch Face
Entwickler: amoledwatchfaces™
Preis: Kostenlos

Spiele
Word Mania - Brainy Word Games
Word Mania - Brainy Word Games
Download QR-Code
Word Mania - Brainy Word Games
Entwickler: Eggies
Preis: Kostenlos
City Destructor HD
City Destructor HD
Download QR-Code
City Destructor HD
Entwickler: NODETRACK
Preis: Kostenlos
Avalar: Raid of Shadow Premium
Avalar: Raid of Shadow Premium
Download QR-Code
Avalar: Raid of Shadow Premium
Entwickler: Enigma Publishing Limited
Preis: Kostenlos
Ein Schiff bauen VIP
Ein Schiff bauen VIP
Download QR-Code
Ein Schiff bauen VIP
Entwickler: pixelstar
Preis: 1,79 €
Shadow Hunter: Offline Premium
Shadow Hunter: Offline Premium
Download QR-Code
Shadow Hunter: Offline Premium
Entwickler: EA Publishing
Preis: Kostenlos
Zombie Age 2 Premium: Shooter
Zombie Age 2 Premium: Shooter
Download QR-Code
Zombie Age 2 Premium: Shooter
Entwickler: DIVMOB
Preis: Kostenlos
Dungeon Shooter : Dark Temple
Dungeon Shooter : Dark Temple
Download QR-Code
Dungeon Shooter : Dark Temple
Entwickler: IMCrazy
Preis: Kostenlos
Evertale
Evertale
Download QR-Code
Evertale
Entwickler: ZigZaGame Inc.
Preis: Kostenlos
Speed Math - Mini Math Games
Speed Math - Mini Math Games
Download QR-Code
Speed Math - Mini Math Games
Entwickler: Eggies
Preis: 1,29 €
Defense Zone HD
Defense Zone HD
Download QR-Code
Defense Zone HD
Entwickler: HC GLOBAL DISTRIBUTION LIMITED
Preis: Kostenlos
Defense Zone 3 Ultra HD
Defense Zone 3 Ultra HD
Download QR-Code
Defense Zone 3 Ultra HD
Entwickler: HC GLOBAL DISTRIBUTION LIMITED
Preis: Kostenlos
Traffic Jam Cars Puzzle Legend
Traffic Jam Cars Puzzle Legend
Download QR-Code
Traffic Jam Cars Puzzle Legend
Entwickler: MobGame Pte. Ltd.
Preis: Kostenlos
Tokyo Debunker
Tokyo Debunker
Download QR-Code
Tokyo Debunker
Entwickler: ZigZaGame Inc.
Preis: Kostenlos
Tech Quiz Master - Quiz Games
Tech Quiz Master - Quiz Games
Download QR-Code
Tech Quiz Master - Quiz Games
Entwickler: Eggies
Preis: Kostenlos
10x10 Merge Dice
10x10 Merge Dice
Download QR-Code
10x10 Merge Dice
Entwickler: wind
Preis: Kostenlos
Apart2
Apart2
Download QR-Code
Apart2
Entwickler: wind
Preis: Kostenlos
Balance Game
Balance Game
Download QR-Code
Balance Game
Entwickler: wind
Preis: Kostenlos
Brain Card Game - Xbar10n
Brain Card Game - Xbar10n
Download QR-Code
Brain Card Game - Xbar10n
Entwickler: İlhami Savaş OKUR
Preis: Kostenlos
Jewel Match
Jewel Match
Download QR-Code
Jewel Match
Entwickler: wind
Preis: Kostenlos
Scroll Match3
Scroll Match3
Download QR-Code
Scroll Match3
Entwickler: wind
Preis: Kostenlos
Swipe Break Out PvP P
Swipe Break Out PvP P
Download QR-Code
Swipe Break Out PvP P
Entwickler: wind
Preis: Kostenlos
Paint Monster
Paint Monster
Download QR-Code
Paint Monster
Entwickler: wind
Preis: Kostenlos
Frog
Frog
Download QR-Code
Frog
Entwickler: wind
Preis: Kostenlos
JumpHigh
JumpHigh
Download QR-Code
JumpHigh
Entwickler: wind
Preis: Kostenlos
Emoji Sudoku
Emoji Sudoku
Download QR-Code
Emoji Sudoku
Entwickler: iberk.me
Preis: Kostenlos
Jewels Planet - Match 3 Jewels
Jewels Planet - Match 3 Jewels
Download QR-Code
Jewels Planet - Match 3 Jewels
Entwickler: A.V.A - puzzles games
Preis: Kostenlos
Word Connect - Fun Puzzle Game
Word Connect - Fun Puzzle Game
Download QR-Code
Word Connect - Fun Puzzle Game
Entwickler: otto games
Preis: Kostenlos
Water Sort Puzzle - Premium
Water Sort Puzzle - Premium
Download QR-Code
Water Sort Puzzle - Premium
Entwickler: otto games
Preis: Kostenlos
Sudoku Puzzle - Premium
Sudoku Puzzle - Premium
Download QR-Code
Sudoku Puzzle - Premium
Entwickler: A.V.A - Smart Games
Preis: Kostenlos

Icon Packs
Lime - icon pack
Lime - icon pack
Download QR-Code
Lime - icon pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos
OTO - Icon Pack
OTO - Icon Pack
Download QR-Code
OTO - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Sudus - Hexa Icon Pack
Sudus - Hexa Icon Pack
Download QR-Code
Sudus - Hexa Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
GrapeLine - Purple Icon Pack
GrapeLine - Purple Icon Pack
Download QR-Code
GrapeLine - Purple Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos
Live Wallpaper
Unreal Space HD
Unreal Space HD
Download QR-Code
Unreal Space HD
Entwickler: Igor Maliukh
Preis: Kostenlos
Team Pixel Wallpapers
Team Pixel Wallpapers
Download QR-Code
Team Pixel Wallpapers
Entwickler: Lagguy
Preis: Kostenlos
Wallfever - Minimal Wallpapers
Wallfever - Minimal Wallpapers
Download QR-Code
Wallfever - Minimal Wallpapers
Entwickler: Lagguy
Preis: Kostenlos
Planets Live Wallpaper Plus
Planets Live Wallpaper Plus
Download QR-Code
Planets Live Wallpaper Plus
Entwickler: H21 lab
Preis: Kostenlos
Prism Live Wallpaper
Prism Live Wallpaper
Download QR-Code
Prism Live Wallpaper
Entwickler: Viktor Bohush
Preis: Kostenlos
3D Parallax Live Wallpaper - 4
3D Parallax Live Wallpaper - 4
Download QR-Code
3D Parallax Live Wallpaper - 4
Entwickler: 3d background
Preis: Kostenlos
BLW Tolle Live-Hintergründe
BLW Tolle Live-Hintergründe
Download QR-Code
BLW Tolle Live-Hintergründe
Entwickler: N7 Mobile Sp. z o.o.
Preis: Kostenlos
WallApp - Wallpaper Manager
WallApp - Wallpaper Manager
Download QR-Code
WallApp - Wallpaper Manager
Entwickler: Simone Sestito
Preis: Kostenlos
Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
Download QR-Code
Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
Entwickler: Crydata
Preis: Kostenlos

Angebot verpasst? Nicht so schlimm!

Da die Aktionspreise meist nur für einen sehr kurzen Zeitraum gelten, kann es natürlich sein, dass der Preis schnell wieder steigt. Habt ihr eine Aktion verpasst, dann kommt sie meist so schnell nicht wieder. Deswegen: Seid schnell und ladet Apps eventuell auch vorausschauend herunter. Ladet eine derzeit Gratis erhältliche App einmal herunter, und sie bleibt dauerhaft in eurem Account gespeichert. Zu einem späteren Zeitpunkt kann sie dann, obwohl sie zu dem Zeitpunkt kostenpflichtig ist, wieder vollkommen kostenlos heruntergeladen und vollständig genutzt werden.

Google Play Guthaben verdienen

google umfrage app

Und wenn ihr die 1,99 Euro (oder wie viel auch immer) dann doch nicht sparen konntet, dann müsst ihr trotzdem nicht unbedingt in die Tasche greifen: Mit der Google Umfrage-App könnt ihr schnell und einfach Google Play-Guthaben verdienen. Pro Monat lassen sich so um die 6-7 Euro verdienen, die innerhalb eines Jahres ausgegeben werden können, bevor sie dann wieder ablaufen.

» Google Umfrage-App jetzt ausprobieren

Schaut auch in unsere letzten Aktions-Auflistungen herein, vielleicht gilt der eine oder andere Preis ja immer noch 🙂

» GWB: Die Aktionen der letzten Tage im Play Store

