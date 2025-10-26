Android XR: Ist Googles neues Betriebssystem wirklich die richtige Plattform für Smart Glasses? (Kommentar)

Man mag es kaum glauben, aber in dieser Woche wurde tatsächlich das neue Betriebssystem Android XR gestartet, das von Google und Partnern über mehrere Jahre immer wieder angeteasert und mehrfach verschoben wurde. Das erste Headset ist auf dem Markt, weitere sollen folgen und auch die ersten Smart Glasses stehen in den Startlöchern. Doch nach all den Demos stellt sich die Frage, ob Android wirklich das richtige Betriebssystem für diese jungen Geräteklassen ist.



Google hat mit Android ein enorm flexibles Betriebssystem im Portfolio, das man schon auf viele Geräteklassen vom Smartphone über Tablets bis Smart TVs, Smartwatches und Smart Displays und sogar ins Auto gebracht hat. Selbst der Sprung auf den Desktop steht an und in allen Fällen hat sich das Android-Konzept bislang als passend und erfolgreich erwiesen. Aber die Flexibilität kennt auch Grenzen und es scheint gut möglich, dass eine solche jetzt erreicht ist.

In dieser Woche wurde das erste Android XR Headset von Samsung präsentiert, das das neue Betriebssystem erstmals vor das Gesicht der Nutzer bringen wird. Obwohl Google auf das auch von Meta und Apple genutzte Konzept der schwebenden Oberflächen setzt, erscheinen die Android-Apps fast als Fremdkörper. Schlimmer noch: Als störender Fremdkörper. Die Apps sehen aus wie langweilige Browserfenster, die den Blick auf den Sichtbereich versperren. Würde man sich ein Tablet vor den Kopf halten, hätte man dasselbe Ergebnis.

Trotz einer sehr langen Entwicklungsgeschichte steckt XR noch in den Kinderschuhen und mit Sicherheit wird sich auch Android XR von der heutigen ersten Version bis in drei bis vier Jahren enorm verändern. Im Kern bleibt es allerdings ein Android, das für diesen Einsatzbereich vielleicht nicht ganz geeignet scheint. Vielleicht bräuchte es eine solch umfangreiche Anpassung wie von Android zu WearOS. Derselbe Kern, aber ein vollkommen anderes „Erlebnis“.









Android XR scheint für Smart Glasses ungeeignet

Die Headsets zum Abtauchen in eine völlig andere Welt sind das eine, aber das mutmaßlich für die Zukunft deutlich größere Thema sind die Ambient-Oberflächen für Smart Glasses. Dabei geht es nicht um das Abtauchen, sondern um Standardbrillen, die relevante Informationen direkt vor dem Auge des Nutzers auf dem Brillenglas einblenden. Schaut euch dazu einmal den am Mittwoch von Samsung veröffentlichten Teaser im obigen Video an. Der Teaser kommt in den letzten 30 Sekunden des Videos.

Mit diesem Teaser ist man wieder in den Sci-Fi-Bereich abgerutscht, aber dennoch handelt es sich mehr oder weniger um eine Ankündigung der Ankündigung eines kommenden Produkts. Schauen wir uns diesen Teaser und dann die neuen Android XR-Oberflächen an, dann sehen wir völlig unterschiedliche Welten. Android scheint für keine einzige der gezeigten Darstellungen in irgendeiner Form geeignet zu sein.

Sicherlich ließe sich das durch neue Schnittstellen ermöglichen – vielleicht in Form von XR-optimierten Widgets. Dennoch ist die Nutzung von Android-Apps auf einer solchen Ambient-Brille undenkbar. Daher stellt sich die Frage, ob Android wirklich die richtige Basis für XR ist. Für die AR-Brillen vielleicht, für Smart Glasses könnte Google aber dennoch nochmal umschwenken. Dass Samsung erneut nur Fantasie-Oberflächen präsentiert und nichts Vorzeigbares hat, lässt nichts Gutes vermuten.

» Android XR ist da! Das sind die neuen Google-Apps und Oberflächen für smarte Brillen und Headsets (Galerie)

» Android XR: Die ersten Smart Glasses kommen bald – Google und Samsung zeigen ein smarte Brille (Video)

Letzte Aktualisierung am 2025-10-11 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.