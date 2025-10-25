ChatGPT Atlas vs Google Chrome: Die neuen KI-Browser im Wettlauf – unterscheiden sich derzeit kaum (Video)

In vielen Apps und Plattformen kommt man an der Künstlichen Intelligenz nicht mehr vorbei und jetzt zieht diese auch mit Volldampf in unsere Browser ein: Erst vor wenigen Wochen ist Google Chrome mit Gemini-KI gestartet und in dieser Woche wurde ChatGPT Atlas angekündigt. Beide Projekte zeigen enorme Ähnlichkeiten und halten sich mit größeren Innovationen noch zurück.



Die Künstliche Intelligenz zieht in die Browser ein und als Endnutzer wird man auch in dieser Umgebung wohl schon bald nicht mehr drumherum kommen. Galten KI-Browser wie Brave bis dato eher als Nischenprodukt, zieht die Technologie mit Gemini in Google Chrome, mit Copilot in Microsoft Edge sowie mit dem Neueinsteiger ChatGPT Atlas jetzt tief in die wichtigen Browser ein. Ähnlich wie die Browser-Oberflächen gleichen sich auch die Umsetzungen von Google und OpenAI bis aufs Haar.

Als vor einigen Monaten erstmals bekannt wurde, dass OpenAI einen eigenen Browser entwickelt, war die Beobachter-Panik ähnlich groß wie bei der OpenAI-Suchmaschine. Denn weil der KI-Pionier den Giganten Google mit ChatGPT einige Monate lang am Nasenring durch die Manege ziehen konnte, wurde OpenAI plötzlich sehr viel zugetraut. Bislang ist aus den neuen Produkten allerdings noch nicht viel geworden und auch der neue Browser sieht nicht unbedingt danach aus, als wenn das Chrome-Team jetzt Überstunden machen müsste.

Es beginnt schon damit, dass OpenAI (vernünftigerweise) keinen neuen Browser entwickelt hat, sondern lediglich den x-ten Chrome-Fork veröffentlicht hat. Damit ist man in puncto Browser-Engine auf der sicheren Seite, doch die Oberfläche sieht nach Chrome aus und entspricht im Grunde dem Google-Browser ohne den praktisch und zum Teil sicherheitsrelevanten Google-Features. Es ist kaum davon auszugehen, dass OpenAI für das reine Browsing ernsthafte Fortschritte machen kann und will.









ChatGPT integriert sich in Atlas wie Gemini in Chrome

Der von ChatGPT zum Start des Browsers präsentierte Funktionsumfang gleicht dem in den USA bereits erfolgten Rollout von Gemini für Chrome praktisch aufs Haar. Atlas steht als zusätzlicher Button in der Adressleiste zur Verfügung, bei Google Chrome befindet sich der Gemini-Button in derselben Ecke, aber eine Etage höher. Die Antworten werden an derselben Stelle präsentiert. Anfragen beziehen sich auf den jeweils geöffneten Tab oder wahlweise auf die gesamte Browsing-Session.

Atlas kann durch die geöffneten Webseiten den Kontext verstehen, es kann aber auch direkt innerhalb einer Webseite verwendet werden. Außerdem kann ChatGPT in Atlas den Surfverlauf in natürlicher Sprache oder auf der Suche nach bereits abgerufenen Fakten durchsuchen. In Arbeit befindet sich derzeit noch ein Agentenmodus, der allerdings nur für Abonnenten zugänglich ist. Bei Gemini ist der Agentenmodus ebenfalls noch in den Babyschuhen und nur mit Abo zu haben.

Ein echtes Alleinstellungsmerkmal hat ChatGPT Atlas daher noch nicht, aber das kann sich natürlich ändern. Würde es Chrome erlauben, Gemini gegen ChatGPT auszutauschen, wäre Atlas aus heutiger Sicht gar nicht notwendig. Dennoch ist es für KI-Fans sicherlich eine gute Sache, dass Google auch im Browserbereich eine ernsthafte Konkurrenz bekommt.

