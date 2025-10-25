Pixel 10 Pro Fold: Google präsentiert ein völlig neues Scharnier – Innovation mit vielen Vorteilen (Video)

Google hat vor gut zwei Wochen das Pixel 10 Pro Fold auf den Markt gebracht, das seinem Vorgänger äußerlich zwar recht ähnlich sieht, aber technisch einen großen Schritt nach vorn gemacht haben soll. Die wichtigste Innovation findet sich laut Google diesmal an zentraler und dennoch nahezu unsichtbarer Stelle – nämlich beim Scharnier. Ein technischer Durchbruch hat alle weiteren Verbesserungen erst ermöglicht.



Mit dem Pixel 10 Pro Fold hat Google einige große Fortschritte gemacht, die dem Smartphone sicherlich einen Boost bei den Verkaufszahlen geben werden: Der Displayrand wurde verkleinert, sodass das Smartphone noch schicker aussieht. Der Akku wurde vergrößert, sodass die Laufzeit nun bei bis zu 30 Stunden liegt. Es ist das erste faltbare Smartphone mit Qi2-Ladesystem und auch das Erste, das eine IP68-Zertifizierung gegen Staub und Wasser erreicht.

Man könnte sagen, dass das Smartphone erwachsen geworden ist und tatsächlich wurde die Voraussetzung dafür an einer zentrale, aber dennoch funktionell kaum beachteten, Stelle geschaffen – nämlich beim Scharnier. Google hat abermals alle Konzepte über Bord geworfen und wie schon bei der ersten und zweiten Generation ein völlig neues Scharnier geschaffen. Und diesmal könnte es final sein, denn den Ingenieuren ist eine Innovation gelungen, die andere Hersteller bisher nicht vorweisen können.

Das Scharnier des Pixel 10 Pro Fold kommt ganz ohne Zahnräder aus, was sowohl technisch als auch in puncto Langlebigkeit wichtige Punkte sammelt. Es ist leichter zu bewegen, stabiler, wird sich kaum abnutzen und schafft noch dazu mehr Platz. Platz, den man für das größere Display und den größeren Akku verwendet hat. In der folgenden Animation könnt ihr das Scharnier im Detail sehen.









Laut Google sind Zahnräder in den Scharnieren eine etablierte und sichere Technologie, doch sie haben eben auch ihre Nachteile. Daher hat man wohl lange diskutiert, ob man sich dieser Herausforderung wirklich stellen will – und man hat sie mit Bravour gemeistert. Auch die internen Falltests und Brechtests hat das Scharnier ohne Probleme überstanden, sodass auch die Robustheit des Gesamtprodukts zumindest in puncto Scharnier ebenfalls Fortschritte gemacht hat.

Im Blogpost geht man recht detailliert darauf ein, wie die jetzt eingesetzte Technologie funktioniert, welche Schwierigkeiten man gehabt hat und wo die Reise hingehen soll. Ich denke, dass man diesmal wirklich einen Meilenstein gesetzt hat, der laut den Entwicklern auch noch äußerlich gut aussieht und nicht als Scharnier erkennbar ist. Schon bei der ersten Pixel Fold-Generation war Google stolz auf das Scharnier, bei der zweiten hat man ebenso große Fortschritte gemacht und jetzt mit der dritten der Neustart.

Immerhin muss man dem Scharnier auch zugutehalten, dass es vielleicht zu gut gehalten hat, sodass das Smartphone an anderer Stelle zerbrochen ist…

