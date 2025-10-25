Android: Neuer kostenloser Launcher bringt Windows XP Design auf Smartphones – mit viel Liebe zum Detail

Googles Smartphone-Betriebssystem Android gibt allen Nutzern die Möglichkeit, einen alternativen Launcher zu installieren und damit sowohl die Oberfläche als auch den Funktionsumfang umfangreich anzupassen. Jetzt ist ein interessanter neuer Launcher erschienen, der sich an Desktop-Nostalgiker richtet: Der Launcher bringt das Design von Windows XP, 98 und anderen klassischen Versionen auf das Smartphone.



Die große Zeit der alternativen Android-Launcher ist schon länger vorbei, doch einige Nutzer schwören auch heute noch auf ihre Alternativen. Allerdings sehen sich die meisten Launcher dann doch recht ähnlich und folgen dem etablierten Konzept, wobei nur wenige Anwendungen – wie etwa der Niagara Launcher – wirklich etwas Neues mitbringen. Jetzt ist ein ganz neuer Launcher erschienen, der im Grunde zwar auch nichts „Neues“ bringt, aber dafür euer Smartphone umfangreich verändert.

Der Launcher bringt das Design von Windows XP auf das Startmenü – inklusive Desktop, Startmenü und angepassten Apps. Natürlich ist die markante blaue Taskleiste mit grünem Start-Button an Bord, das Wiesen-Hintergrundbild darf nicht fehlen und selbst Apps wie Minesweeper, Solitär oder der unvergessene Internet Explorer 6.x sind mit an Bord. Diese integrierten Apps werden in schwebenden Fenstern ausgeführt, aber es ist kein Desktopmodus.

An der Oberfläche ändert sich außerdem die Position der Uhr, der Benachrichtigungen, das Startmenü ersetzt den App Drawer und die App-Sammlungen auf dem Homescreen werden durch Windows Explorer-Fenster ersetzt. Sogar die klassischen Windows-Sounds mit dabei. Schaut euch einmal die Screenshots an. Wer mit diesem Windows oder einer vorherigen Version groß geworden ist, wird sich schnell um zwei bis drei Jahrzehnte zurückversetzt fühlen.









Zum weiteren Ambiente gehört ein Icon Pack, das die App-Symbole durch die damaligen Icons ersetzt. Einige Apps führen ins Leere, andere sind alternative Umsetzungen. Selbst Karl Klammer ist auf dem Homescreen zu finden! Mit an Bord ist auch Winamp, Notepad als Notizen-Ersatz, eine Telefon-App im damaligen Windows Modem-Stil und sogar ein Registry Editor für den Zugriff auf lokale Dateien und Cloud-Dateien. Es gibt enorm viel zum Entdecken.

Es gibt allerdings einen Haken an der Sache: Weil der Entwickler keine Lizenz von Microsoft hat, kann die App nicht über den Google Play Store bezogen werden, sondern kann nur als APK von der Seite des Entwicklers heruntergeladen werden. Das ist ein potenzielles Risiko – aber wer ist das als ehemaliger Windows XP-Nutzer nicht gewohnt? 🙂 Allerdings ist der Entwickler eine bekannte Persönlichkeit, hat mehrere Startups gegründet und betreibt das ganze Projekt als Hobby. Das rechtfertigt einen Vertrauensvorschuss und zumindest die aktuell angebotene Version ist frei von jeglicher Malware.

» Ausführliche Beschreibung und Downloadlink bei Reddit

