Android Update: Pixnapping-Attacke, neue Feature Drop-Version, Android XR, Maps-Update, Google TV-Zukunft

Der Oktober biegt langsam auf die Zielgerade und auch in dieser Android-Woche gab es wieder viele Neuerungen und interessante Berichte rund um das Betriebssystem und dessen Ableger. Wir haben über Pixnapping berichtet, über die neuen Feature Drop-Versionen, natürlich über den Android XR-Anlauf und vieles mehr. In unserem wöchentlichen Android Update fassen wir alle aktuellen Entwicklungen noch einmal schnell und übersichtlich zusammen.



Es war wieder eine wirklich interessante Woche rund um das mobile Betriebssystem Android, denn wir konnten über eine Reihe wichtiger Themen berichten: Wir haben euch die neuen Feature Drop-Versionen gezeigt, über das Google Maps-Update berichtet, über die Display-Innovation bei Samsung und einiges mehr. Die vergangene Woche hielt einiges in der Android-Welt bereit, über das wir natürlich zeitnah informiert haben. Hier findet ihr alle Infos in der Übersicht, für mehr Details bitte auf die jeweiligen Artikel klicken.

Alle wichtigen Neuerungen in Android 16 QPR2 Beta 3

Wir zeigen euch die wichtigsten Neuerungen in der Android 16 QPR2 Beta 3, die erst vor wenigen Tagen erschienen ist und für diese recht späte Version überraschend viele Verbesserungen und Änderungen im Gepäck hat. Es geht gut voran bis zum erwarteten Release Anfang Dezember.

» Das sind die wichtigsten Neuerungen in der Android 16 QPR2 Beta 3

Pixnapping-Attacke auf Android-Nutzer

Es gibt eine neu entdeckte Sicherheitslücke in Android, die zwar durch die Medien gegangen und auch potenziell gefährlich ist, aber dennoch von Googles zunächst nicht gestopft wird. Wir zeigen euch, wie das Pixnapping funktioniert und welche Angriffspotenziale sich durch die simple Technologie für Malware und Angreifer geben.

» So funktioniert die neue Pixnapping-Attacke auf Android-Nutzer









Samsung will Displaybruch verhindern

Samsung hat ein neues Patent eingereicht, das Displaybruch automatisiert erkennen und darauf reagieren können soll. Die Reaktion besteht darin, dass der betroffene Bereich des Displays vollautomatisch verstärkt wird.

» Neue Samsung-Displays sollen Displayschäden selbst reparieren

Google TV Streamer schon wieder vor dem Aus?

Um den Google TV Streamer steht es möglicherweise nicht gut, denn der Nachfolger des Chromecast kommt schlecht an, erhält von Google kaum Updates und scheint auch keinerlei Relevanz beim Smart Home-Neustart zu haben.

» Darum ist die Zukunft des Google TV Streamer ungewiss

Android 16 QPR2 Beta 3.1 ist da

Überraschend hat Google noch eine weitere Beta von Android 16 QPR2 veröffentlicht. Diese behebt ein schweres Problem und sollte von allen Nutzern installiert werden, die damit zu kämpfen hatten.

» Google veröffentlicht Android 16 QPR2 Beta 3.1 mit wichtiger Verbesserung

Android mit neuer Taschenlampen-Steuerung

Android bekommt eine neue Taschenlampen-Steuerung, die es den Nutzern noch deutlicher als bisher erlaubt, die Helligkeit der LED einzustellen.

» Android-Taschenlampe bekommt neue Kontrollelemente

Google Maps in Android Auto mit Verkehrsstörungen

Google Maps in Android Auto erhält für viele Nutzer einen neuen Button, mit dem sie Verkehrsstörungen einfach melden können. Der Grund für die bisherige Nichtanzeige ist kurios.

» Android Auto-Nutzer erhalten Google Maps-Verkehrsstörungen









Android XR

Google wagt gemeinsam mit Samsung den großen Anlauf von Android XR, der das Betriebssystem in die virtuellen Welten und die Augmented Reality bringen soll. Wir haben euch natürlich das neue Headset gezeigt, aber auch den Teaser für die kommenden Smart Glasses mit einer völlig anderen Oberfläche. Außerdem zeigen wir euch die Nutzung von Google Fotos auf einem solchen Headset, das einige interessante Funktionen und Darstellungen im Gepäck hat.

Es ist zu erwarten, dass in den nächsten Monaten rund um die XR-Versionen und die räumliche Darstellung von Inhalten und Apps sehr viel passieren wird.

» Das ist das neue Samsung Galaxy XR Headset

» Google und Samsung zeigen neue Android XR Smart Glassess

» Google Fotos mit 3D- und Video-Effekt in Android XR

Letzte Aktualisierung am 2025-10-19 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.