Android: Neue Oberfläche für die LED-Taschenlampe – Google testet neuen Helligkeitsregler (Screenshots)

In praktisch allen Smartphones ist eine LED auf der Rückseite verbaut, die hauptsächlich als LED-Blitz für Aufnahmen in dunkler Umgebung konzipiert worden ist. Bekanntlich kommt sie aber auch als handliche Taschenlampe zum Einsatz – was mittlerweile möglicherweise das Haupteinsatzgebiet ist. Jetzt steht ein Android-Update vor der Tür, das die Helligkeitsregelung optimieren soll.


Viele Smartphone-Nutzer dürften die Taschenlampen-Funktion verwenden, die in Android mittlerweile ein fester Bestandteil der Schnelleinstellungen ist und zum Teil auch über Tastenkombinationen oder auf dem Sperrbildschirm aktiviert werden kann. Meist geht es dabei nur um AN oder AUS, doch schon seit längerer Zeit unterstützt Android bei kompatiblen Smartphones die Möglichkeit, die Helligkeit nahezu stufenlos festzulegen.

Bisher kam für die noch recht junge Helligkeitsregelung ein normaler Slider zum Einsatz, so wie man ihn etwa von der Lautstärkeregelung kennt. Das funktioniert ohne Probleme, aber Google hat sich nun bei Apple inspirieren lassen und zeigt in der aktuellen Android Canary 2510 ein neues Design mit alternativer Helligkeitsregelung. Statt den schlichten Slider zu bewegen, können die Nutzer in diesem Testlauf eine virtuelle Wand über einer Taschenlampe nach oben oder unten verschieben.

Durch das Verschieben ändert sich die Helligkeit der LED, was sowohl durch die Weite der Entfernung als auch durch den immer breiteren, aber weniger effektiven, Lichtstrahl angedeutet wird. Damit kopiert Google recht eindeutig das Apple iOS-Prinzip, wenn auch in einem völlig anderen Design. Doch während die Einstellungsmöglichkeit bei iOS recht deutlich ist, erscheint der eher ungewohnt wirkende Slider bei Android Canary unscheinbar und wird vielleicht nicht von allen Nutzern registriert.

Aktuell handelt es sich nur um einen Testlauf und vielleicht wird man das Design noch einmal überarbeiten – wobei man mutmaßlich nicht zu viele Anleihen an Apple nehmen möchte.

[Android Authority]

