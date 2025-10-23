Pixel-Smartphones: Always-on Display soll sich selbst ausschalten – neue Energiesparfunktion (Teardown)

Die Pixel-Smartphones bieten allen Nutzern schon seit vielen Jahren die Möglichkeit, das „Always on-Display“ zu aktivieren und dadurch auch im Standby die wichtigsten Informationen zu erhalten. Jetzt zeigt sich eine interessante Neuerung, die schon bald für alle Nutzer ausgerollt werden könnte: Das ständig aktivierte Display soll sich bei Nichtverwendung von selbst abschalten.



Viele Nutzer modernere Smartphones dürften das „Always-on Display“ zu schätzen wissen, das dank Display- und Akku-Optimierungen in puncto Energieverbrauch kaum der Rede ist. Dennoch ist es natürlich im kleinen Maße ein Energiefresser, der zu 99 Prozent der Zeit unnötig ist. Das weiß man auch bei Google und will daher eine Zwischenlösung bieten, die nicht mehr nur aus aktiviert und deaktiviert besteht, sondern ein adaptives Verhalten mitbringen soll.

Ein Teardown der aktuellen Android Canary-Version zeigt eine dritte Variante, mit der das Display standardmäßig aktiviert ist, sich aber nach einer gewissen Zeit von selbst abschalten kann. In den Strings heißt es „Turn off display on inactivity“ und als Beschreibung „Powers down the display when no user activity is detected to save power“. Das ist recht eindeutig und lässt keine Fragen nach der Funktionalität für den Endnutzer offen.

Fraglich ist allerdings, wie das Pixel-Smartphone in diesem Fall eine Inaktivität bemerken will. Der Vorteil des AoD ist es ja gerade, dass der Nutzer ohne jegliche Interaktion die wichtigsten Informationen erhält. Selbst eine Abschaltung nach mehreren Stunden kann daher ungewünscht sein. Ein möglicher Auslöser wäre es sicherlich, wenn das Smartphone mit dem Display nach unten abgelegt ist. Aber auch das Verstauen in der Hosentasche oder in der Handtasche (was moderne Sensoren recht gut erkennen) wäre eine solche Situation.

Und so wird aus „always-on“ vielleicht ein „mostly-on“. Die neue Funktion scheint bereits weit fortgeschritten zu sein und wäre schon ein Kandidat für das nächste Feature Drop, das wir für Anfang Dezember erwarten.

