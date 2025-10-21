Pixel 10a: Google lädt Pixel Superfans zum frühen Test – neues Google-Smartphone schon jetzt ausprobieren

Mit der Vorstellung der zehnten Generation ist das Pixel-Jahr vorüber und wir richten unseren Blick auf die kommenden Google-Smartphones für 2026 – einige Nutzer müssen dafür wohl gar nicht mehr so lang warten. Jetzt haben 15 Pixel Superfans die Möglichkeit, ein zukünftiges Smartphone zu erhalten und selbst auszuprobieren. Dabei dürfte es sich wohl um das Pixel 10a handeln.



Google hat schon vor einigen Jahren die Pixel Superfans ins Leben gerufen – ein recht exklusives kostenloses Programm, das registrierten Pixel-Nutzern Vorteile bringen soll. Bis auf kleine Ausreißer für sehr wenige Menschen waren die Vorteile bislang überschaubar, doch jetzt hat man für einige US-Nutzer einen wirklich interessanten Vorteil, den es in der Form offiziell noch nie gegeben hat.

Man sucht derzeit 15 Pixel Superfans, die im Rahmen des „Trusted Tester Program“ ein zukünftiges Pixel-Smartphone ausprobieren können. Sie erhalten das Smartphone, müssen natürlich eine strenge NDA unterschreiben und mit einer speziellen Google-Hülle dafür sorgen, dass das Gerät in der Öffentlichkeit nicht erkannt wird. Den Nutzern wird die Aussicht geboten, den „Feinschliff“ des neuen Smartphones mitzugestalten. Was auch immer das bedeuten mag.

Wie diese 15 Superfans ausgewählt werden, lässt sich nicht sagen. Es ist aber davon auszugehen, dass das Programm nur für US-Nutzer gilt. Praktisch seit Anbeginn der Pixel-Serie ist es immer wieder vorgekommen, dass die Geräte sehr frühzeitig in der Öffentlichkeit gesichtet wurden – trotz spezieller Schutzhüllen. Mutmaßlich wird es bei 15 ungeübten Personen ebenfalls der Fall sein, sodass wir vielleicht schon recht bald den ersten unscharfen Schnappschuss aus der U-Bahn erhalten werden.

Es ist keine Rede vom Pixel 10a selbst, doch für die Pixel 11-Smartphones. Das Pixel 10a startet schon in gut einem halben Jahr, die Pixel 11-Smartphones sind noch zehn Monate entfernt. Wir dürfen gespannt sein, ob dieses Programm schon bald frühe Details hervorbringt – trotz NDA.

