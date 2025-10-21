Google Play Store Aktion: Diese 54 Android-Apps, Spiele, Icon Packs & Live Wallpaper gibt es heute Gratis

Zum Start in die neue Aktionswoche gibt es im Google Play Store sehr viele temporär kostenlose Apps, Spiele, Icon Packs und Live Wallpaper – schaut mal herein. Heute berichten wir über das neue Android 16 QPR2 Beta 3.1 Feature Drop, über die Pixel Superfans-Aktion rund um das Pixel 10a und natürlich über das erste Android XR Headset von Samsung. Verpasst auch nicht die Google Fotos-Neuerungen.


Weil Google im Play Store keine explizite Übersicht über vergünstigte oder gar temporär kostenlose Apps besitzt, findet man diese meist nur zufällig oder stößt erst darauf, wenn es zu spät ist. Aus diesem Grund listen wir regelmäßig solche Aktionen auf, die vielleicht für den einen oder anderen ganz interessant sein können. Dabei beschränken wir uns auf Apps, die folgende Voraussetzungen erfüllen:

  • Die App ist zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Gratis. Das bezieht sich nur auf den Kaufpreis im Play Store, nicht auf In-App Käufe oder andere zusätzliche Finanzierungsmodelle.
  • Die App ist normalerweise kostenpflichtig.
  • Die App ist mit mindestens 3 Sternen bewertet.

apps 21.10.2025

Apps
Magic Slate Pro
Magic Slate Pro
Entwickler: ng-labs
Preis: Kostenlos
DogTok - Dog Translator Pro
DogTok - Dog Translator Pro
Entwickler: Ai Apps SRL
Preis: Kostenlos
Touch Lock : Lock touch screen
Touch Lock : Lock touch screen
Entwickler: Yogesh Dama
Preis: Kostenlos
Agenda 25 pro
Agenda 25 pro
Entwickler: ilpesceweb
Preis: Kostenlos
UVX Player Pro:Ultimate VideoX
UVX Player Pro:Ultimate VideoX
Entwickler: MNW Software Solutions
Preis: Kostenlos
Haunted Radio Spirit Box
Haunted Radio Spirit Box
Entwickler: White Light EVP
Preis: Kostenlos
Watch Faces
Pixel Analog Watch face
Pixel Analog Watch face
Entwickler: amoledwatchfaces™
Preis: Kostenlos
Halloween Skull Watch Face
Halloween Skull Watch Face
Entwickler: Rzrshrp Analog and Digital Design
Preis: Kostenlos
PIXEL WORLD PRO Watch Face
PIXEL WORLD PRO Watch Face
Entwickler: LIBERTY WATCH FACES™
Preis: Kostenlos
PIXEL SPORT PRO Watch Face
PIXEL SPORT PRO Watch Face
Entwickler: LIBERTY WATCH FACES™
Preis: Kostenlos
Eclipse Watch Face for Wear OS
Eclipse Watch Face for Wear OS
Entwickler: Prime Design
Preis: Kostenlos
ATHLETIC Digital Watch Face
ATHLETIC Digital Watch Face
Entwickler: LIBERTY WATCH FACES™
Preis: Kostenlos
Spooky: Halloween Watch Face
Spooky: Halloween Watch Face
Entwickler: amoledwatchfaces™
Preis: Kostenlos

Spiele
DinoRun4
DinoRun4
Entwickler: wind
Preis: Kostenlos
Bulbs - A game of lights
Bulbs - A game of lights
Entwickler: Eggies
Preis: Kostenlos
Tokyo Debunker
Tokyo Debunker
Entwickler: ZigZaGame Inc.
Preis: Kostenlos
Monster-Killer Pro Attentäter
Monster-Killer Pro Attentäter
Entwickler: ITPINI OU
Preis: Kostenlos
Speed Math - Mini Math Games
Speed Math - Mini Math Games
Entwickler: Eggies
Preis: Kostenlos
Spelling Master - Quiz Games
Spelling Master - Quiz Games
Entwickler: Eggies
Preis: Kostenlos
FASTAR VIP - Rhythm Game
FASTAR VIP - Rhythm Game
Entwickler: NextDoors
Preis: Kostenlos
Guardian War: Ultimate Edition
Guardian War: Ultimate Edition
Entwickler: Putaleng
Preis: Kostenlos
Trivia Master - Quiz Games
Trivia Master - Quiz Games
Entwickler: Eggies
Preis: Kostenlos
AllRPG: Reboot
AllRPG: Reboot
Entwickler: Nomad Game
Preis: Kostenlos
Block Blast - A Retro Game
Block Blast - A Retro Game
Entwickler: Eggies
Preis: Kostenlos
Fortress2
Fortress2
Entwickler: wind
Preis: Kostenlos
Word Search Game: Offline
Word Search Game: Offline
Entwickler: otto games
Preis: Kostenlos
Crossword Quest Premium
Crossword Quest Premium
Entwickler: A.V.A - puzzles games
Preis: Kostenlos
Ein Schiff bauen VIP
Ein Schiff bauen VIP
Entwickler: pixelstar
Preis: Kostenlos
Zombie Age 3 Premium: Survival
Zombie Age 3 Premium: Survival
Entwickler: DIVMOB
Preis: Kostenlos
Denkspiele Pro
Denkspiele Pro
Entwickler: Mindware Consulting, Inc
Preis: Kostenlos
Shadow Hunter: Offline Premium
Shadow Hunter: Offline Premium
Entwickler: EA Publishing
Preis: Kostenlos
Live or Die: Überleben Pro
Live or Die: Überleben Pro
Entwickler: Not Found Games
Preis: Kostenlos
Logo Guess Challenge
Logo Guess Challenge
Entwickler: Eggies
Preis: Kostenlos
Crazy Calculator Game
Crazy Calculator Game
Entwickler: Eggies
Preis: Kostenlos
Brain Card Game - Xbar10n
Brain Card Game - Xbar10n
Entwickler: İlhami Savaş OKUR
Preis: Kostenlos
Space Rush
Space Rush
Entwickler: Eggies
Preis: Kostenlos
Emoji Guess Challenge
Emoji Guess Challenge
Entwickler: Eggies
Preis: Kostenlos
Sudoku Master 2023 : Offline
Sudoku Master 2023 : Offline
Entwickler: A.V.A - puzzles games
Preis: Kostenlos
Word Game Wonders: Crossword
Word Game Wonders: Crossword
Entwickler: A.V.A - puzzles games
Preis: Kostenlos
Tap Rush - Reflex Game
Tap Rush - Reflex Game
Entwickler: Eggies
Preis: Kostenlos
MathWarrior
MathWarrior
Entwickler: wind
Preis: Kostenlos

Icon Packs
Pixel Ring - Icon Pack
Pixel Ring - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
GrapeLine - Purple Icon Pack
GrapeLine - Purple Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos
Lineblack - Yellow icon Pack
Lineblack - Yellow icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos
You-R Circle Icon Pack
You-R Circle Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Live Wallpaper
Unreal Space HD
Unreal Space HD
Entwickler: Igor Maliukh
Preis: Kostenlos
Team Pixel Wallpapers
Team Pixel Wallpapers
Entwickler: Lagguy
Preis: Kostenlos
Wallfever - Minimal Wallpapers
Wallfever - Minimal Wallpapers
Entwickler: Lagguy
Preis: Kostenlos
Planets Live Wallpaper Plus
Planets Live Wallpaper Plus
Entwickler: H21 lab
Preis: Kostenlos
Prism Live Wallpaper
Prism Live Wallpaper
Entwickler: Viktor Bohush
Preis: Kostenlos
3D Parallax Live Wallpaper - 4
3D Parallax Live Wallpaper - 4
Entwickler: 3d background
Preis: Kostenlos
BLW Tolle Live-Hintergründe
BLW Tolle Live-Hintergründe
Entwickler: N7 Mobile Sp. z o.o.
Preis: Kostenlos
WallApp - Wallpaper Manager
WallApp - Wallpaper Manager
Entwickler: Simone Sestito
Preis: Kostenlos
Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
Entwickler: Crydata
Preis: Kostenlos

Angebot verpasst? Nicht so schlimm!

Da die Aktionspreise meist nur für einen sehr kurzen Zeitraum gelten, kann es natürlich sein, dass der Preis schnell wieder steigt. Habt ihr eine Aktion verpasst, dann kommt sie meist so schnell nicht wieder. Deswegen: Seid schnell und ladet Apps eventuell auch vorausschauend herunter. Ladet eine derzeit Gratis erhältliche App einmal herunter, und sie bleibt dauerhaft in eurem Account gespeichert. Zu einem späteren Zeitpunkt kann sie dann, obwohl sie zu dem Zeitpunkt kostenpflichtig ist, wieder vollkommen kostenlos heruntergeladen und vollständig genutzt werden.

Google Play Guthaben verdienen

google umfrage app

Und wenn ihr die 1,99 Euro (oder wie viel auch immer) dann doch nicht sparen konntet, dann müsst ihr trotzdem nicht unbedingt in die Tasche greifen: Mit der Google Umfrage-App könnt ihr schnell und einfach Google Play-Guthaben verdienen. Pro Monat lassen sich so um die 6-7 Euro verdienen, die innerhalb eines Jahres ausgegeben werden können, bevor sie dann wieder ablaufen.

» Google Umfrage-App jetzt ausprobieren

Schaut auch in unsere letzten Aktions-Auflistungen herein, vielleicht gilt der eine oder andere Preis ja immer noch 🙂

» GWB: Die Aktionen der letzten Tage im Play Store

