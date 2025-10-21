Google Wallet: Neue Live Updates kommen in die App – informieren über Reisefortschritt und Zeiten (Video)

In der digitalen Geldbörse von Google Wallet lassen sich neben den bekannten Bezahllösungen auch viele zusätzliche Inhalte wie Tickets, Fahrkarten, Eintrittskarten und andere Dinge ablegen. Die Android-App macht diese Tickets oftmals schnell verfügbar und eine neue Funktion soll in Kürze dafür sorgen, dass die Nutzer stets informiert sind: Die Unterstützung für die neuen Android Live Updates wird ausgerollt.



Die je nach Region mal mehr und mal weniger weit verbreitete Möglichkeit zur Ablage von Tickets, Eintrittskarten und Fahrkarten in Google Wallet kann für den schnellen Abruf dieser Inhalte sehr praktisch sein. Oftmals ist es so, dass Google Wallet den Standort oder den Zeitpunkt erkennt und die jeweiligen Zutrittspässe als Benachrichtigung anbietet, sodass diese mit nur einem Tap verfügbar sind. Jetzt soll auch der Informationsgehalt weiter steigen.

In einer Ankündigung heißt es, dass ab sofort die Unterstützung der Android Live Updates ausgerollt wird. Bei dieser kürzlich eingeführten modernen Form der Benachrichtigungen gibt es eine Fortschrittsleiste mit diversen Zusatzinformationen, die die Nutzer über ein bestimmtes Ereignis auf dem Laufenden halten kann. Der Klassiker sind Pakete, bei denen der Verlauf verfolgt werden könnte, aber auch Essensbestellungen und andere Dinge.

Jetzt soll diese Funktion für die Tickets in Google Wallet unterstützt werden. Die Nutzer sehen also nicht mehr nur das Ticket oder die Fahrkarte selbst, sondern auch den Reiseverlauf. Bei einer Flugreise wäre das die erwartete Flugzeit sowie der prozentuale Status, ebenso bei Fahrten mit einem öffentlichen Verkehrsmittel. Im besten Fall befindet man sich natürlich im gebuchten Verkehrsmittel, sodass die Information weniger praktisch relevant, sondern eher interessant ist.

Eine Ankündigung dieser Funktion im Rahmen der System Updates bedeutet oftmals, dass es noch Wochen oder gar Monate dauern kann, bis das für alle Nutzer angeboten wird. Außerdem wird es von der Unterstützung der jeweiligen Tickets und sicherlich auch von der Region abhängen. Achtet einfach einmal darauf, falls ihr die Wallet-Tickets intensiver nutzt.

[9to5Google]

