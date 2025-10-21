Google Chrome: Neuer Safety Check räumt bei den Benachrichtigungen auf – entzieht Berechtigungen

Moderne Browser wie Google Chrome geben Webseiten umfangreiche Möglichkeiten, die sowohl für Web-Apps als auch für redaktionelle gepflegte Angebote große Bedeutung haben können – dazu gehören unter anderem Benachrichtigungen. Jetzt wird ein neues Feature ausgerollt, das die Nutzer vor ungewünschten und lästigen Benachrichtigungen schützen soll. Diese werden automatisch deaktiviert.



Webseiten-Benachrichtigungen können recht praktisch sein, doch in den meisten Fällen dürften die Nutzer sie eher versehentlich aktivieren und haben dann ein Abo auf zahlreiche Meldungen, die sie gar nicht interessieren. Das lässt sich leicht abschalten, doch bis zu diesem Punkt kommen viele aus Bequemlichkeit oder Unwissen gar nicht, sodass es eher auf ein ständiges Wegwischen hinausläuft. Daher will Google das jetzt automatisieren.

Auf Smartphones gibt es im Rahmen des Safety Check jetzt ein neues Feature, das automatisch im Hintergrund agiert und auch Benachrichtigungen regelmäßig säubern soll. Der Browser wird allen Webseiten mit wenigen Interaktionen und einem hohen Aufkommen an Benachrichtigungen die Berechtigung entziehen, Benachrichtigungen zu versenden. Wie hoch die entsprechenden Grenzwerte sind, hat man leider nicht bekanntgegeben.

Für die Nutzer bedeutet das, dass die Benachrichtigungen im Laufe der Zeit automatisch darauf angepasst werden, womit tatsächlich interagiert wird oder auf die Webseiten beschränkt wird, die man regelmäßig besucht. Die kleine Gruppe von Nutzern, die diese Benachrichtigungen wünscht, aber die versendenden Webseiten nie besucht, wird über die automatisierte Säuberung informiert und kann diese bei Bedarf rückgängig machen.

Das neue Feature seit Ende vergangener Woche ausgerollt und sollte daher schon bei ersten Nutzern aktiv sein. Es soll übrigens nicht bei installierten PWAs (Progressive Web Apps) zum Einsatz kommen, sondern nur bei normalen Webseiten. Interessantes Detail am Rande. Laut Google interagieren die Nutzer global überhaupt nur mit 1 Prozent aller Benachrichtigungen. 99 Prozent werden einfach weggewischt.

» Google Chrome: Der Browser ändert eure Passwörter – neue KI-Funktion für den Passwortmanager (Video)

» Gemini in Google Chrome: Starke KI bringt völlig neue Möglichkeiten – das sind die wichtigsten Funktionen

[9to5Google]

Letzte Aktualisierung am 2025-10-13 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.