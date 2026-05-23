Android am Desktop: Alle Infos zum Magic Pointer – Google zeigt Neuerfindung des Mauszeigers (Videos)

Für den Start von Android am Desktop muss sich Google einiges einfallen lassen, um sich nicht nur durch die Verknüpfung der mobilen Welt von der Konkurrenz abzuheben. Das hat man mit der selbst ernannten „Neuerfindung des Mauszeigers“ auch getan, hat diesem eine ganz neue Funktionalität beigebracht und vermarktet das Feature als Magic Pointer. Wir zeigen euch, was das kann, wie ihr das jetzt schon ausprobieren und künftig im Chrome-Browser nutzen könnt.



Noch in diesem Jahr starten die ersten strong>Googlebooks mit Aluminium OS und Gemini Intelligence, die sowohl das Android-basierte Betriebssystem als auch die tief integrierte Gemini-KI auf den Desktop bringen sollen. Man hat die Messlatte selbst sehr hoch gehangen, spricht von einer Neuerfindung des Desktops und auch dessen wichtigste Elemente. Ein Element, das wie kein Zweites für den Desktop steht, ist der Mauszeiger. Diesen will man mit dem Magic Cursor ebenfalls neu erfinden.

Der Mauszeiger hat seit Jahrzehnten die Aufgabe, über die Maus oder das Touchpad der verlängerte Finger des Nutzers zu sein. Dieser zeigt auf Elemente und durch die Kombination mit einem Mausklick lassen sich Elemente auswählen, ziehen oder per Rechtsklick mehr kontextbasierte Informationen und Funktionen aufrufen. Kennt jeder. Jetzt will Google diesen Bereich ohne Notwendigkeit neuer Hardware revolutionieren. Man spricht vom „Magic Pointer“ selbst als größte Maus-Revolution seit der Erfindung des Rechtsklicks vor mehreren Jahrzehnten.

Während der Präsentation nannte man es auch „Schüttel-Cursor“ und so ähnlich funktioniert es auch: Die Nutzer müssen lediglich den Mauszeiger über ein Element kreisen lassen oder eines durch vorheriges „Schütteln“ auswählen. Statt eines Rechtsklicks, der klassische Kontextfunktionen des Betriebssystems oder der App auslöst, wird die Gemini-KI mit dem Element oder Displayausschnitt versorgt und kann entsprechende Interaktionsmöglichkeiten bieten. In den folgenden Videos hat man das als Demo zeigt.









Dokumente bearbeiten

textlastige Eingabeaufforderungen mit einfacheren, intuitiveren Interaktionen.

Listen verschieben

Ein KI-System, das diese Kombination aus Kontext, Zeigen und Sprache versteht, würde es Benutzern ermöglichen, komplexe Anfragen in natürlicher Kurzform zu stellen.

Videos analysieren

Ein angehaltenes Bild in einem Reisevideo wird zu einem Buchungslink für dieses cool aussehende Restaurant.









Man könnte den magischen Cursor auch als das Desktop-Pendant von „Circle to Search“ bezeichnen, denn es funktioniert recht ähnlich udn holt die Gemini-KI heraus. Einen wirklichen Mehrwert sehe ich persönlich in diesen Demos zwar noch nicht und einiges würde sicherlich ohne diese Magie auf klassischem Wege schneller gehen – aber Googles Entwickler sind sehr gut darin, solche Dinge erst einmal reifen zu lassen und später mit sinnvollen Funktionen zu füllen.

Schlussendlich ist eine solche Funktion für Google auch das mittel zum Zweck, die Nutzer darauf zu trainieren, sich für jede kleine Aufgabe auf die KI-Unterstützung von Gemini zu verlassen. Hat man das erst einmal antrainiert, werden die Nutzer sich kaum noch einen digitalen Alltag ohne Gemini vorstellen können. Das wird man bei Google aber natürlich niemals in dieser Form offiziell bestätigen. Dass es so ist, zeigt aber auch die folgende bereits erfolgte Ankündigung.

Google hat angekündigt dass der Magic Pointer in Google Chrome startet und damit schon im Laufe der nächsten Wochen bei Milliarden Nutzern von Windows, Mac und Linux auftauchen soll. Bis es so weit ist, gibt es außerdem eine Reihe von interaktiven Demos, in denen die Nutzer die Funktion direkt im Browser-Experiment ausprobieren können. Mehr Infos dazu findet ihr im verlinkten Artikel.

[9to5Google]

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