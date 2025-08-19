Google Wallet: Neue Funktion soll Tickets und Karten automatisch erkennen und einfügen (Screenshots)

In der digitalen Geldbörse Google Wallet lassen sich mittlerweile alle Arten von Karten ablegen, die von Bezahlkarten über Tickets bis zu Ausweisen oder sonstigen Dingen reichen, die man sich in physischer Form einstecken und aufbewahren würde. Jetzt zeigt sich eine neue Funktion, mit der Google Wallet proaktiv in eurer Galerie nach Karten und Tickets suchen und diese zum Einfügen in die App anbieten soll.



Google Wallet bietet den Nutzern unterschiedlichste Möglichkeiten, um Karten oder Tickets in die App zu integrieren. Es gibt den manuellen Weg der Dateneingabe, den Automatismus über diverse APIs oder auch das Abfotografieren der zu digitalisierenden Objekte. Letztes wird nun ausgebaut und schon bald um einen Scanner erweitert, der die Smartphone-Galerie proaktiv durchsuchen soll. Die von den Algorithmen erkannten Karten werden dann zum Einfügen angeboten.

Der Scan findet im Hintergrund statt, sodass ihr nicht warten müsst. Sobald ein neues Ticket gefunden wird, erhaltet ihr eine Benachrichtigung und könnt entscheiden, ob es eine Fehlerkennung war, ob ihr es in Google Wallet hinterlegen möchtet oder eher nicht. Vermutlich wird Wallet darin auch viele alte Tickets finden, die ihr gar nicht mehr benötigt. Ob es da entsprechende Filter mit Datumseinschränkungen gibt, lässt sich derzeit noch nicht sagen.

Die Funktion scheint wohl fertig umgesetzt und auch nutzbar zu sein. Das Feature wurde schon vor Monaten entdeckt, sodass der jetzige Schritt vielleicht der letzte vor dem Rollout für viele Nutzer ist. Aktivieren ließ es sich zuletzt nur durch versteckte Schalter im Rahmen eines Teardowns. Für den Start der Funktion benötigt Google Wallet eine neue Berechtigung, die es der App erlaubt, auf die Galerie und die Dateien des Smartphones zuzugreifen.

