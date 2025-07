Google Wallet: Neue Oberfläche der digitalen Geldbörse zeigt sich im modernen Material Design (Screenshots)

Rund um die digitale Geldbörse Google Wallet gab es zuletzt einige interessante Entwicklungen und jetzt steht der nächste Schritt an, der sich bei ersten Nutzern zeigt: Es steht eine neue Oberfläche in den Startlöchern, die das moderne Material 3 Expressive Design mitbringt und dabei auch an der Struktur der Android-App einige Veränderungen mit sich bringt.



In den nächsten Monaten werden viele Google-Apps das neue Material 3 Expressive Design erhalten, wobei man sich zum Start eines solchen Designwechsels zunächst auf die meistgenutzten Apps konzentriert. Zu denen zählt Google Wallet, das sich jetzt bei ersten Nutzern im ganz neuen Design präsentiert, das sowohl die Material 3-Grundlagen als auch eine leicht veränderte Oberfläche mit sich bringt.

Die Oberfläche von Google Wallet verändert sich. Auf dem linken Screenshot seht ihr das aktuelle Design und auf den weiteren beiden Bildschirmfotos die neue Variante. Es zeigt sich sofort, dass die einzelnen Elemente jetzt nicht mehr ganz so deutlich voneinander separiert werden, auch wenn sie nicht zur selben Gruppe gehören. Umgekehrt ist es so, dass die einzelnen Details zu einer Karte stärker als bisher voneinander getrennt werden.

Auffällig ist schon auf der Startseite der App, dass der Schriftzug „Wallet“ durch das Google Wallet-Logo ersetzt wird. Dadurch ergibt sich ein schickeres Gesamtbild mit dem Logo auf der linken und dem Profilbild des Nutzers auf der rechten Seite. Dazwischen befindet sich ein leerer Raum, der in vielen anderen Apps mit weiteren Funktionen oder einem Suchfeld gefüllt ist. Direkt nach der Auflistung der aktiven Karte lassen sich die archivierten Karten aufrufen.

Das neue Design zeigt sich in diesen Tagen bei ersten Nutzern und könnte sich im langsamen Rollout befinden, so wie das auch bei einigen weiteren Material-Anpassungen der wichtigsten Google-Apps der Fall ist.

[9to5Google]

