Pixel-Smartphones: Der lohnende Blick zurück – darum könnt ihr jetzt auch zur günstigen Vorgeneration greifen

Jahr für Jahr bringt Google neue Pixel-Smartphones auf den Markt, die natürlich mit jeder Generation ein bisschen besser werden – das will uns zumindest das Marketing verkaufen. Tatsächlich spielt die Hardware aber gar keine so große Rolle mehr, während die Software steigende Priorität genießt. Daher kann man mittlerweile guten Gewissens auch den Griff zu einem „alten“ Pixel empfehlen.



Google hat erst vor wenigen Wochen die Pixel 10-Smartphones auf den Markt gebracht, die zwar im Rahmen von Aktionen bereits rabattiert zu bekommen sind, aber dennoch einen stolzen Preis haben. Gleichzeitig sind aber auch die Pixel 9-Smartphones noch im Verkauf, die längst einen massiven Preisrutsch hinter sich haben. Zuletzt gab es ganze 42 Prozent Rabatt.

Muss es immer das neueste Pixel-Smartphone sein?

Wer auf der Suche nach einem neuen Smartphone ist, wird sich wohl zuerst die neusten Geräte ansehen und darauf hoffen, möglichst lange Freude mit diesen zu haben. Das ist auch bei Pixel-Käufern nicht anders, doch gerade bei den Google-Smartphones sollte man die Betrachtung etwas ändern. Tatsächlich gibt es kaum einen Grund, sich zwischen einem Pixel 9 und Pixel 10 für die brandaktuelle Generation zu entscheiden.

Die Pixel 10-Smartphones werden schon in zehn Monaten wieder so „veraltet“ sein wie heute das Pixel 9. Ist das die zusätzlichen 300 bis 400 Euro wert? Vor einigen Jahren hätten man diese Frage sicherlich mit JA beantwortet. Denn bei zwei bis drei Jahren Update-Garantie sind zehn Monate viel wert. Heute bietet Google allerdings ein Vielfaches davon und lässt diesen Zeitraum kurz erscheinen.

Pixel 9-Smartphones erhalten noch sechs Jahre Updates

Mit der Verlängerung der Update-Garantie auf ganze sieben Jahre hat Google eine Grenze durchbrochen, die es selbst technik-affinen Nutzern erlaubt, sich ein älteres Smartphone zuzulegen. Die Pixel 9-Smartphones sind bereits 14 Monate alt, werden aber noch bis August 2031 (!) mit Updates versorgt. Monat für Monat, Jahr für Jahr, Sicherheitsupdate für Sicherheitsupdate und Betriebssystem-Update für Betriebssystem-Update. Die allerwenigsten Nutzer dürften planen, das Gerät ernsthaft so lang zu verwenden.

Nach wenigen Monaten der Exklusivitäten wird das Pixel 9 praktisch auf dem Stand des Pixel 10 sein. Play Services, KI, Clouddienste und Co sei Dank. Weil die Software bei den Pixel-Smartphones längst der Trumpf ist, sind diese Updates das wichtigste Argument dafür, dass ihr auch zu etwas älterer Hardware greifen könnt. Denn aus Hardware-Sicht sind die Verbesserungen kaum erwähnenswert – zum Teil gibt es bei Kamera und SoC gar Rückschritte.

Ich denke, dass es daher mit Blick auf die Preis-Leistung kaum ein Argument gibt (außer das nachvollziehbare Will-Haben-Gefühl), dass es immer das neuste Pixel-Smartphone sein muss. Wer unbedingt ein Pixel 10 haben möchte, könnte daher noch ein halbes Jahr Geduld beweisen, es statt 1000 Euro für 650 Euro kaufen und hätte keinerlei Einbußen.

» Google Store: Jetzt Pixel-Angebote entdecken – hohe Rabatte auf die Pixel Watch 4, Pixel 10, Pixel 9, Pixel 9a

