Android: Kommt ein echtes KI-Betriebssystem? Neue Nothing Essential-Apps zeigen die Zukunft (Video)

Smartphone-Betriebssysteme haben sich seit ihrem Durchbruch vor bald zwei Jahrzehnten massiv weiterentwickelt, lassen sich oftmals umfangreich anpassen, sind aber dennoch recht statisch. Dabei soll es aber nicht mehr lange bleiben, denn der Smartphone-Hersteller Nothing hat jetzt das KI-Betriebssystem der Zukunft angeteasert, das sich vollständig auf die Bedürfnisse der Nutzer anpassen bzw. überhaupt erst zugeschnitten auf diese zusammengestellt werden soll.



Wir haben euch kürzlich die dynamischen Essential-Apps von Nothing vorgestellt, die es allen Nutzern ermöglichen, sich eine App per Prompt von der KI bauen zu lassen und diese zu verwenden. Die Möglichkeiten sind derzeit noch sehr bescheiden und das gesamte Framework eher als Spielwiese gedacht, doch es soll auch nur der erste Schritt sein. Bis 2027 will man aus dieser Technologie ein ganzes KI-Betriebssystem formen.

Nothing will die nächste Phase des Personal-Computings starten und dabei ein ganz neues Betriebssystem mit ganz neuen Apps und auch ganz neue Smartphones bauen, die sich vollständig an die Bedürfnisse der Nutzer anpassen. Es geht darum, dass sich die Geräte an die Nutzer anpassen und nicht mehr die Nutzer an die Geräte. Statt Anpassungsmöglichkeiten und Personalisierungen soll das Betriebssystem bzw. dessen Oberfläche praktisch erst auf Wunsch des Nutzers erschaffen werden.

Das Ziel soll es sein, die statischen Betriebssysteme abzulösen und stattdessen voll auf Dynamik zu setzen. Die Oberflächen, die zum aktuellen Zeitpunkt für den aktuellen Nutzer und dessen anstehende Aufgabe sinnvoll und hilfreich ist. Die jetzt gezeigten Nothing-Apps von Essential sind der erste Schritt in diese Richtung.









Das Nothing-Statement im Wortlaut

Personal computing is entering a new phase. Where devices adapt to people, not the other way around. At Nothing, we’re building a new kind of phone, where data and design come together to create experiences no lab can replicate. The future is software you can shape with simple language, made possible only on top a powerful new phone that truly knows who you are. This combination is the only way to make an impactful OS that is just for you. Across every device, we can bring this knowledge into your control. This is how we move personal technology forward.

Ich denke, dass das ein extrem ambitioniertes Projekt ist, vor allem für einen kleinen Smartphone-Hersteller. Nothing mag in der Tech-Branche erfolgreich sein und eine gute Geschichte haben, aber dennoch ist das sicherlich nichts, was das Unternehmen einfach so auf die Beine stellen kann. Spannend ist natürlich, wie Google auf so etwas reagiert – denn man wird sich nicht noch ein weiteres Mal im KI-Bereich die Butter vom Brot nehmen lassen.

Gemini kann schon heute Web-Apps erstellen und ist tief in Android integriert. Ein KI-Android auf Gemini-Basis wäre vielleicht im Bereich des Machbaren. Und wenn Nothing schon die Richtung vorgibt, könnte man auch bei Google aktiv werden…

[Essential]

