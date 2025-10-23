Google Maps Navigation in Android Auto: Neuer Button für Verkehrsstörungen auf kleinen Displays (Screenshot)

Die Google Maps Navigation hat unter Android Auto schon vor längerer Zeit die Möglichkeit erhalten, Verkehrsstörungen jeglicher Art in nur sehr wenigen Schritten zu melden. Bislang war diese Funktion aus kuriosem Grund allerdings nicht für alle Nutzer verfügbar, doch das ändert sich jetzt. Auch Autofahrer mit kleinen Displays können den Button endlich verwenden.



Die Google Maps-Funktion zur Meldung von Verkehrsstörungen in Android Auto basiert auf dem simplen Prinzip der Community-Funktionen: Einer oder mehrere Nutzer melden eine problematische Verkehrssituation, die Google-Server verarbeiten diese und zeigen sie allen Nutzern in der unmittelbaren Umgebung. Um die Qualität abzugleichen, gibt es in den meisten Fällen neben der Warnmeldung auch die Frage, ob die Störung oder Verkehrssituation noch da ist.

Bei der enormen Masse an Google Maps-Nutzern in Android Auto ergibt sich daraus ein enges und recht zuverlässiges Netz an Meldungen von Staus über Unfälle und Baustellen bis zu Blitzern und Polizeikontrollen. Ermöglicht wird das auch dadurch, dass die Meldung – die ja immerhin meist vom Fahrer während der Fahrt abgegeben wird – aus nur zwei Schritten besteht. Es muss lediglich der Button für die Störung angetippt und dann noch die Kategorie ausgewählt werden. Es gibt keine Bestätigung, keine Detailfragen oder Ähnliches.

Schon vor Monaten wurde bekannt, dass der Button bei kleinen Displays nicht sichtbar ist und die Nutzer die Funktion daher ohne Sprachsteuerung schlicht nicht nutzen können. Es gibt kein Untermenü, in dem sich der Button verstecken würde – was gerade in puncto Verkehrssicherheit auch nicht zielführend wäre. Jetzt ändert sich das.









Schon seit dem Wochenende fällt Nutzern verstärkt auf, dass der Button plötzlich an ihrer Oberfläche sichtbar ist. Er erscheint an gewohnter bzw. erwarteter Stelle am Displayrand. Darüber befindet sich das Zahnrad für die Einstellungen sowie der Kompasspfeil und darunter die Buttons zum Zoomen der Karte. Um Platz für den „neuen“ Button zu schaffen, hat man den Audio-Button zum Umschalten zwischen Ton, Warnung und Stumm in das Einstellungen-Menü verbannt.

Meiner Meinung nach eine unglückliche Entscheidung, denn ich persönlich nutze die Audio-Umschaltung doch recht häufig und habe nun einen Schritt mehr zu gehen. Warum nicht beide Buttons gemeinsam Platz finden konnten (siehe die Screenshots) oder etwa die großen Zoom-Buttons zu einer Art Slider zusammengefasst wurden, ist nicht nachvollziehbar. Und mal ehrlich, wie oft sucht und zoomt ihr bei Android Auto statt dies bequemer am Smartphone zu tun?

Die neue Oberfläche wurde noch nicht angekündigt, zeigt sich aber in diesen Tagen für sehr viele Nutzer und dürfte sich somit im Rollout befinden.

» Android Auto: Schluss mit lustig! Google hat offenbar die GameSnacks eingestellt – keine Spiele mehr

[9to5Google]

Letzte Aktualisierung am 2025-10-20 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.