Android Auto: Schluss mit lustig! Google hat offenbar die GameSnacks eingestellt – keine Spiele mehr

Google hat den Funktionsumfang der Infotainment-Plattform Android Auto in den letzten Jahren immer weiter ausgebaut und sich auch darauf konzentriert, den Nutzern mehr Entertainment zu bieten. Jetzt scheint man das allerdings ein wenig zurückfahren zu wollen, denn bei vielen Nutzern sind die GameSnacks verschwunden, die einen großen Schwung an Casual-Spielen auf das Display gebracht hatten.



Bei Android Auto geht es nicht mehr nur um die reine Fahrt, sondern auch um das Verweilen im Fahrzeug – allen voran bei Wartezeiten zwischen den Fahrten. Um diese ebenfalls medial begleiten zu können, hat man den Entertainment-Bereich zuletzt ausgebaut, von Musik über Videos bis zu ersten Schritten vom YouTube-Start und mehr. In Kürze wird auch die Gemini-KI einziehen und ganz neue Möglichkeiten bringen. Spiele könnten allerdings aus dem Fokus gerutscht sein.

Android Auto bietet seit einigen Jahren die GameSnacks an, ein von Google betriebenes Paket aus Casual-Spielen. Simple Titel aus unterschiedlichsten Bereichen, die man immer wieder schnell beginnen und auch stoppen kann. Ideal für die kurze Wartezeit im Fahrzeug – das dachte man zumindest damals. Doch ich hatte hier im Blog schon mehrfach darüber philosophiert, dass es wohl kaum etwas Unbequemeres gibt, als auf dem Auto-Display per Touch zu spielen. Vor allem dann, wenn man das Smartphone nur einen halben Meter weiter zu liegen hat.

Das könnte man bei Google jetzt ähnlich sehen, denn bei vielen Nutzern sind die GameSnacks verschwunden. Bei Beta-Nutzern sind sie kaum noch verfügbar und bei Nutzern der stabilen Version sollen sie wohl ebenfalls nicht mehr in Gänze verfügbar sein. Nutzer berichten, dass das gesamte Paket verschwunden ist und somit Gaming für Google wohl keine Rolle mehr spielt. Weil es sich um sehr schlanke HTML5-Spiele handelt, dürfte das mit Performance- oder Speicherplatz-Einsparungen nichts zu tun haben.

Gut möglich, dass Google einen neuen Anlauf wagt – eventuell im Zusammenhang mit dem bevorstehenden Start von Gemini. Vorerst werden wir uns aber wohl von den Spielen in Android Auto verabschieden müssen, falls es überhaupt jemand gespielt hat.

