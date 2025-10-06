Android auf dem Desktop: Intel bereitet Prozessoren auf Googles neues Betriebssystem vor (Teardown)

Google will schon ab dem kommenden Jahr den Android-Desktop in Angriff nehmen, der nicht nur das Smartphone-Betriebssystem auf große Displays bringen, sondern auch ChromeOS ersetzen soll. Das könnte perspektivisch ein großer Schritt werden, auf den sich auch die Hardware-Partner vorbereiten. Jetzt passt auch Intel seine Prozessor-Treiber für die neuen Android-Notebooks an.



Google treibt die Verschmelzung von Android und ChromeOS zum Android-Desktop weiter voran und will schon im nächsten Jahr gemeinsam mit Partnern die ersten Notebooks auf den Markt bringen. Über die Erfolgsaussichten lässt sich trotz aller Android-Erfolge nur spekulieren, aber natürlich wollen viele große Anbieter von Beginn an dabei sein und sich entsprechend in Stellung bringen – das gilt jetzt auch für Intel.

Wie in internen Sourcen entdeckt wurde, arbeitet Intel daran, die Treiber für alle wichtigen Prozessor-Serien anzupassen, um diese optimal unter Android nutzen zu können. Abgedeckt werden sollen die Core-Ultra-Prozessoren Meteor Lake, Arrow Lake und Lunar Lake. Die Anpassungen sollen dafür sorgen, dass Android die optimale Leistung abrufen kann. Denn auch wenn Google noch keine Details genannt hat, wissen wir mittlerweile, dass sowohl ARM- als auch x86-Prozessoren unterstützt werden sollen.

Intel gilt bekanntlich mittlerweile als Sorgenkind der Branche, hat aber dennoch gerade am Desktop noch eine hohe Relevanz und dürfte daher einiges daransetzen, beim Desktop-Android frühzeitig mit dabei zu sein und vielleicht zum Hersteller der Wahl zu werden. Vermutlich wird es bei anderen Herstellern ähnlich aussehen, die entsprechende Voraussetzungen zur Verwendung ihrer Hardware schaffen.

Erst heute früh hatten wir über Fortschritte auf der Software-Seite berichtet, mit denen Google die Anbindung zwischen Mobil und Desktop verstärken will.

