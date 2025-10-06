Google One: Abo-Plattform verliert sportlichen Vorteil – Fitbit Premium wird wieder herausgelöst (UK)

Rund um die Abo-Plattform Google One gibt es in diesen Tagen wieder einige Änderungen, denn es kommen neue Vorteile dazu und andere werden zurückgezogen. Jetzt wurde das Aus der Integration von Fitbit Premium angekündigt, das sicherlich für viele UK-Nutzer eine Enttäuschung ist, aber einen nachvollziehbaren Weg geht. Mit einem Start in anderen Ländern ist daher wohl kaum zu rechnen.



Der Umfang der Abo-Plattform Google One wird seit einiger Zeit weiter ausgebaut, sowohl funktionell als auch in puncto Vorteilen und verfügbaren Abo-Stufen. Gerade erst kam das neue Google Home Premium dazu, das den Funktionsumfang von Gemini im Smart Home vergrößern soll und ein fester Bestandteil von AI Premium ist. Es kostet die Nutzer also nichts extra, außer sie wollen in die erweiterte Stufe des Premium-Abos.

Im Zuge dieser Umbauten wurde vor einiger Zeit Fitbit Premium in das Google One Premium-Abo integriert und stand somit als kostenloser zusätzlicher Vorteil zur Verfügung – allerdings nur für Nutzer in UK. Jetzt hat man verkündet, dass diese Integration zurückgenommen wird und die Fitbit-Vorteile für die One-Abonnenten somit in Kürze verlorengehen. Wer diese beibehalten möchte, muss wieder ein separates Abo abschließen.

Es war zu erwarten, dass man das entweder weltweit für alle Nutzer ausrollt oder eben wieder einstellt, wobei man sich aus nachvollziehbaren Gründen für letztes entschieden hat. Nach wie vor steht die Einstellung der Marke Fitbit im Raum, sodass das Abo ohnehin schon bald nur noch für ältere Geräte und später gar nicht mehr notwendig ist. Es dürfte wohl ähnlich wie bei Nest Aware laufen, das zu Google Home Premium geworden ist.

Wir können erwarten, dass Google in Zukunft neue Fitness-Funktionen vorstellen und diese als Fitness-Teil von Gemini anbieten wird. Dafür spricht die kürzliche Vorstellung des Gemini Health Coach.

» Google Home Premium: Das sind die neuen Smart Home-Abos – alle Vorteile und Google One-Integration

[AndroidPolice]

Letzte Aktualisierung am 2025-10-01 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.