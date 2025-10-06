Google One: Abo-Plattform verliert sportlichen Vorteil – Fitbit Premium wird wieder herausgelöst (UK)

Veröffentlicht am von Jens
google 

Rund um die Abo-Plattform Google One gibt es in diesen Tagen wieder einige Änderungen, denn es kommen neue Vorteile dazu und andere werden zurückgezogen. Jetzt wurde das Aus der Integration von Fitbit Premium angekündigt, das sicherlich für viele UK-Nutzer eine Enttäuschung ist, aber einen nachvollziehbaren Weg geht. Mit einem Start in anderen Ländern ist daher wohl kaum zu rechnen.


google one logo

Der Umfang der Abo-Plattform Google One wird seit einiger Zeit weiter ausgebaut, sowohl funktionell als auch in puncto Vorteilen und verfügbaren Abo-Stufen. Gerade erst kam das neue Google Home Premium dazu, das den Funktionsumfang von Gemini im Smart Home vergrößern soll und ein fester Bestandteil von AI Premium ist. Es kostet die Nutzer also nichts extra, außer sie wollen in die erweiterte Stufe des Premium-Abos.

Im Zuge dieser Umbauten wurde vor einiger Zeit Fitbit Premium in das Google One Premium-Abo integriert und stand somit als kostenloser zusätzlicher Vorteil zur Verfügung – allerdings nur für Nutzer in UK. Jetzt hat man verkündet, dass diese Integration zurückgenommen wird und die Fitbit-Vorteile für die One-Abonnenten somit in Kürze verlorengehen. Wer diese beibehalten möchte, muss wieder ein separates Abo abschließen.

Es war zu erwarten, dass man das entweder weltweit für alle Nutzer ausrollt oder eben wieder einstellt, wobei man sich aus nachvollziehbaren Gründen für letztes entschieden hat. Nach wie vor steht die Einstellung der Marke Fitbit im Raum, sodass das Abo ohnehin schon bald nur noch für ältere Geräte und später gar nicht mehr notwendig ist. Es dürfte wohl ähnlich wie bei Nest Aware laufen, das zu Google Home Premium geworden ist.

Wir können erwarten, dass Google in Zukunft neue Fitness-Funktionen vorstellen und diese als Fitness-Teil von Gemini anbieten wird. Dafür spricht die kürzliche Vorstellung des Gemini Health Coach.

» Google Home Premium: Das sind die neuen Smart Home-Abos – alle Vorteile und Google One-Integration

[AndroidPolice]

# Vorschau Produkt Preis
1 XIAOMI Smart Band 9 Active Schwarz – 1.47' TFT, 450 Nits, 18 Tage Akku, 50 Sportmodi, SPO₂-Sensor, 5ATM Wasserdicht XIAOMI Smart Band 9 Active Schwarz – 1.47" TFT, 450 Nits, 18 Tage Akku, 50 Sportmodi,... 26,99 EUR 22,49 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
2 Xiaomi Smart Band 10, Smart Watch,Fitness-Tracker, 1,72' AMOLED Display, 21 Tage Akku, 5ATM Wasserdichtigkeit, SPO₂ & Herzfrequenzmessung, Schlafüberwachung,150+ Sportmodi, Schwarz Xiaomi Smart Band 10, Smart Watch,Fitness-Tracker, 1,72" AMOLED Display, 21 Tage Akku, 5ATM... 49,34 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
3 Xiaomi Redmi Watch 5 Active Smartwatch, 2.0' LCD Display, 18 Tage Akku, 140+ Sportmodi, Herzfrequenz- und SPO₂-Tracking, 5ATM Wasserdicht, Bluetooth-Anrufe, Fitness-Tracker, Schlafüberwachung Xiaomi Redmi Watch 5 Active Smartwatch, 2.0" LCD Display, 18 Tage Akku, 140+ Sportmodi,... 32,99 EUR 29,00 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
4 Amazfit Helio Strap Smart Band Fitness-Tracker, 24/7 Aktivitäts und Schlaftracker mit Herzfrequenz, 10 Tage Akkulaufzeit, 27 Sportmodi, Krafttraining, HYROX, Kein Abo erforderlich für Android & iPhone Amazfit Helio Strap Smart Band Fitness-Tracker, 24/7 Aktivitäts und Schlaftracker mit Herzfrequenz,... 99,90 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen

Letzte Aktualisierung am 2025-10-01 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.


Teile diesen Artikel:

Facebook twitter Pocket Pocket
label ,
Artikel kann bezahlte Werbelinks und Anzeigen enthalten.